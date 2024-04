Chi è il padre di Francesca Pascale?/ “Mi ha ingannata e tradita, mi trattava con violenza”

Francesca Pascale parla del rapporto con suo padre durante la sua ospitata a Belve: “Infanzia felice ma…”

Francesca Pascale è una degli ospiti di Francesca Fagnani nella puntata di Belve del 30 aprile. Tanti gli argomenti che affronterà nel corso della sua intervista, dalla storia con Silvio Berlusconi a quella con la moglie Paola Turci. Ma Francesca Pascale parlerà anche di famiglia e, in particolare, di suo padre. Un rapporto, il loro, complicato, come lei stessa ha tenuto a sottolineare nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani.

Francesca Pascale ha parlato di suo padre, descrivendolo come una persona violenta e incapace di dimostrare affetto. Fagnani ha introdotto l’argomento, dicendo: “Un’infanzia più felice o più infelice?”. L’ospite ha ammesso che la sua infanzia è stata, tutto sommato, felice, ma che non sono mancati problemi, soprattutto a causa del rapporto con suo padre.

“La mia infanzia? È stata felice, anche se come tutte le bambine sono stata anche io innamorata di mio padre, – ha esordito Francesca Pascale, aggiungendo – ma quella fiducia che una bambina ha verso il proprio papà è stata ingannata, tradita, mortificata dal suo modo violento e disamorato di trattarci”.

Quando la giornalista ha chiesto espressamente alla Pascale se ci sono state delle violenze, lei ha fornito la seguente risposta: “Ci sono stati atteggiamenti violenti, ma preferisco tenerlo per me.” Parole dure quelle della ospite della nuova puntata di Belve, che ha concluso spiegando come sono oggi i rapporti con suo padre: “Il rapporto con mio padre oggi? Non esiste”, ha concluso Francesca Pascale.

