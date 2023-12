Chi è il padre di Giuseppe Garibaldi, sorpresa al Grande Fratello/ Ha qualcosa da dire a Beatrice Luzzi

Grande Fratello, chi è il padre di Giuseppe Garibaldi: rapporto conflittuale con il figlio

Si preannuncia una puntata ricca di sorprese quella di questa sera del Grande Fratello tra le tante situazioni ci sarà anche un sorpresa ad uno dei concorrenti più simpatici Giuseppe Garibaldi che riceverà la visita del padre. Ma chi è il papà di Giuseppe Garibaldi? Il gieffino più volte ha parlato del suo rapporto molto speciale con il genitore descrivendolo come un uomo vecchio stampo ma di sani valori: “E’ un grande il mio papà, è un tipico uomo del sud, ho conosciuto mio padre e mio nonno come gli unici veri uomini della mia vita, con la ‘U’ maiuscola.”

Grande Fratello 2023, 23a puntata/ Diretta e eliminato: Greta Rossetti si commuove prima di entrare in casa

Giuseppe Garibaldi ha rivelato che con il padre c’è un rapporto estremamente rispettoso ma l’uomo si lascia andare ben poco ai sentimenti ed ai gesti d’affetto: “Un ‘Ti amo’ o ‘Ti voglio bene’ non ce lo siamo mai detti, quella forma di intimità, di dirci le cose che pensiamo non l’abbiamo mai fatto.” Il trentenne calabrese ha poi aggiunto che suo padre era contrario alla sua partecipazione al Grande Fratello ma con il tempo si è ricreduto.

Alfonso Signorini gela Pupo: "Non sputi nel piatto in cui mangi"/ "Al Grande Fratello profumatamente pagato"

Il padre di Giuseppe Garibaldi avverte il figlio su Beatrice Luzzi

Il padre di Giuseppe Garibaldi entrerà nella casa del Grande Fratello per fare una sorpresa al figlio ma anche per avvertirlo su Beatrice Luzzi sulla quale ha molte cose da dire. Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, infatti, dopo la fine della loro liasion ed una serie di accesi confronti ultimamente è molto conflittuale e tra i due c’è stato un violento scontro proprio ieri. All’attrice non sono piaciuti alcuni comportamenti del trentenne ne digerisce la sua amicizia con Anita Olivieri

In una recente serata Beatrice Luzzi ha apostrofato come ‘Squallido’ il collaboratore scolastico. L’attrice non ha gradito il fatto che Giuseppe Garibaldi le ha chiesto di lavare i piatti della serata e gli ha urlato: “Squallido, sei uno squallido.” La Luzzi poi a gran voce ha spiegato agli altri concorrenti del Grande Fratello: “Squallido. Entra e mi dice, ma stasera non li hai fatti i piatti? Ma sei uno squallido tu e l’amica tua (riferendosi ad Anita, ndr)” Il ragazzo l’ha invitata ad avere più ironia ma l’attrice ha replicato: “Ironia, ha parlato la tristezza in persona” È possibile, quindi, che il padre di Giuseppe Garibaldi con il figlio voglia proprio parlare di questo.

Greta Rossetti e Mirko Brunetti, perché si sono lasciati?/ Le tappe della crisi nel segno triangolo con Perla

© RIPRODUZIONE RISERVATA