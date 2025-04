Chi è il padre di Irma Testa: il rapporto tra l’atleta e il genitori

Irma Testa, pugile italiano e concorrente di The Couple insieme alla sorella, grazie al proprio talento sportivo e al proprio coraggio, ha cambiato la propria vita. Con il supporto di mamma Anna e della sorella Lucia che considera una seconda madre, Irma Testa è riuscita a realizzare i propri sogni sportivi. Legatissima alla famiglia che l’ha sempre supportata, facendo anche sacrifici importanti per aiutarla a raggiungere i traguardi sportivi che ha poi raggiunto, Irma Testa non ha lo stesso rapporto con il padre di cui non si sa nulla.

Helena Prestes e Javier Martinez lanciano una frecciatina agli ex GF?/ Il video contro gli haters

Come ha raccontato in alcune interviste e come ha confermato la madre in una lettera invita a Verissimo nel 2022, l’uomo non è mai stato molto presente nella vita di Irma e ad occuparsi della famiglia è sempre stata la madre lavorando duramente.

Le parole di Irma Testa sul padre

Irma Testa ha parlato del padre in diverse interviste spiegando di non avere avuto un padre presente. «Mio padre è stato presente assente per molti anni. Non ha mai aiutato la famiglia. Mia madre ha sempre lavorato moltissimo per sostenere tutti noi. Non siamo pronti al momento per riallacciare dei rapporti con lui», ha detto ai microfoni di Vanity Fair in un’intervista rilasciata a giugno 2024.

Anna, chi è la mamma Irma Testa? "A 15 anni le ho detto di essere gay"/ "Come ha reagito? Ha detto che..."

A gennaio del 2022, tuttavia, nel salotto di Verissimo, aveva spiegato che, con il tempo, la rabbia nei confronti del padre si stava affievolendo. “Ora se mi chiama al telefono rispondo, per anni non l’ho mai fatto. Ho messo da parte la rabbia, non ho dimenticato, ma cerco di accontentarlo e di aggrapparmi ai ricordi belli che ho avuto con lui”, le parole della campionessa che, nella casa di The Couple è pronta a svelare nuovi dettagli del rapporto con il padre e con la sua famiglia.