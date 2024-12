Emanuele Fiori parla del rapporto con il suo papà al Grande Fratello 2024: “Mi ha aiutato tanto quando…”

Dopo un inizio burrascoso a causa delle pesanti accuse ricevute da Zeudi Di Palma, Emanuele Fiori inizia a farsi conoscere da concorrenti e pubblico del Grande Fratello 2024. Nell’ultima puntata dell’anno, il gieffino rischia di essere eliminato dal televoto, motivo per il quale Alfonso Signorini potrebbe approfittarne per approfondire con Emanuele il rapporto che ha con il suo papà. Il gieffino ne ha recentemente parlato nella Casa, durante una chiacchierata con Giglio che si è detto molto soddisfatto e felice del rapporto che ha con il suo papà, che è per lui anche un amico e un confidente.

Chi è Saro Mattia Taranto? Il guru della moda che ha rivelato il flirt con Lorenzo Spolverato/ “Il bacio…”

A queste parole, Emanuele Fiori ha invece ammesso di avere un rapporto totalmente diverso con il suo papà, che è un genitore presente ma non un amico. “Mio padre in generale è molto autoritario e di questo lo ringrazio tantissimo, soprattutto quando sei molto giovane, che sei un po’ con la testa fra le nuvole. Lì mi ha aiutato tanto, però un po’ mi è mancato in altro…”, ha spiegato il gieffino al GF.

Zeudi Di Palma e il triangolo amoroso con Helena e Alfonso al GF: chi preferisce?/ Risposta e polemica

Emanuele Fiori: “Situazione complicata con mio padre”

Emanuele Fiori vorrebbe infatti un rapporto più intimo e amichevole con il suo papà, cosa che ha espresso a chiare lettere durante la chiacchierata con Giglio: “Vorrei che fosse un po’ anche il mio migliore amico, però noi facciamo fatica… Ci scontriamo spesso, a volte sembra mi tratti ancora come un bambino, non che la mia parola non valga, però… È una situazione un po’ complicata”, ha concluso. Prendendo spunto da queste parole, Signorini potrebbe decidere di approfondire l’argomento col gieffino, magari invitando proprio il suo papà nella Casa del Grande Fratello 2024 per una sorpresa. D’altronde il reality serve anche a questo: mettere alla luce delle problematiche familiari e cercare di risolverle.