Simone De Bianchi, il legame spezzato con il padre torna a far parlare: il concorrente del GF si apre su una ferita mai rimarginata.

Simone De Bianchi del Grande Fratello sta destando tantissima curiosità nel pubblico, soprattutto vista la sua storia familiare. In particolare, tanti si chiedono quale sia il suo rapporto oggi con suo padre, dal quale la mamma Francesca Carrara si è separata dopo aver scoperto un tradimento. Questa separazione è stata per Simone un colpo molto duro. Ancora piccolo d’età, il ragazzo guardava a suo padre e sua madre come una coppia perfetta, bellissima, che mai avrebbe creduto potesse dirsi addio. Invece, tutto è crollato, una rottura che ha avuto un impatto importante anche nel rapporto di Simone con il suo papà.

Nella Casa del Grande Fratello, Simone non ha fatto mistero di sentire ancora un profondo legame con suo padre, ma ha spiegato che i loro rapporti si sono progressivamente raffreddati, tanto da essere ormai nulli. “Oggi lo sento molto distante”, ha ammesso durante una conversazione con Domenico D’Alterio nella Casa del Grande Fratello. E, probabilmente dopo aver visto queste dichiarazioni di suo figlio, il papà di Simone è pronto ad entrare nella Casa per incontrarlo. “Il papà di Simone vuole incontrare suo figlio. Spero che questo possa essere un primo passo per aiutarli a risolvere la loro distanza che oggi sembra incolmabile.”, ha scritto Simona Ventura in uno spoiler della nuova puntata del Grande Fratello.

Simone De Bianchi e l’amore per mamma Francesca: “Lei mi accompagna in tutto quello che faccio”

A proposito della sua storia di vita, Simone De Bianchi ha spiegato che l’unica cosa che vuole è quella che sua madre sia solamente felice. Il ragazzo ha svelato di sentirsi molto fortunato ad avere la madre accanto al Grande Fratello: “Ecco, è l’ennesima dimostrazione che lei mi accompagna in tutto quello che faccio“. Oggi pare che il rapporto con suo padre non sia dei migliori, e che i due siano piuttosto distanti anche se Simone non ha mai voluto approfondire troppo questo discorso: “La cosa che mi manca tanto è la tavola piena. La tavola piena a cena era il momento in cui potevo parlare con lui“. Dell’identità di suo padre e, dunque, di chi sia e cosa faccia, non sappiamo, al momento, nulla. Nuovi dettagli arriveranno proprio durante la nuova diretta del Grande Fratello.