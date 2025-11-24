Giulia Soponariu è la prima concorrente finalista del Grande Fratello 2025: Simona Ventura fa l'annuncio con un Freeze

Finalista del Grande Fratello è Giulia Soponariu: “Grazie!”

La prima finalista del Grande Fratello è Giulia Soponariu! Le nomination della scorsa settimana hanno decretato i concorrenti che sono finiti al televoto non per l’eliminazione ma per decidere chi sarà il primo concorrente ad accedere alla finale. Al televoto sono finiti Omer Elomari, Francesca Carrara, Simone De Bianchi, Giulia Soponariu, Rasha Younes e Donatella Mercoledisanto. Simona Ventura ha letto in ordine sparso il nome di concorrenti meno votati: Omer, Simone e Francesca.

In studio si recano poi Giulia, Rasha e Donatella convinte che una di loro tre sarà eliminata di puntata. E invece Simona Ventura con il clamore del pubblico annuncia chi è il primo concorrente finalista del Grande Fratello: Giulia Soponariu. La conduttrice ha annunciato i nomi delle altre due, comunque salve, Rasha e poi con un Freeze dà una busta a Donatella con scritto che nessuno dei due è eliminato. “Sapete perché? Perché il pubblico ha votato per la prima concorrente finalista del Grande Fratello che è Giulia!” Annuncia la Ventura. Urla di gioia da parte di entrambe e soprattutto della 19enne che senza parole riesce solo ad urlare grazie. (Agg. di Liliana Morreale)

Grande Fratello, chi sarà il primo finalista: sondaggi e pronostici tra Rasha, Omer e Giulia

Ebbene sì, stasera al Grande Fratello 2025 sarà scelto il primo finalista. Entro l’anno attuale si concluderà questa sfortunata edizione che è stata piagata dagli ascolti tanto che viene difficile immaginare che ci possa essere una nuova stagione il prossimo anno, con gli stessi autori e la stessa conduttrice. Ma mai dire mai in casa Mediaset. Chi la spunterà alla fine tra i concorrenti rimasti nella casa più spiata d’Italia?

La scorsa settimana sono finiti al televoto sei concorrenti ben precisi: Rasha, Francesca, Donatella, Omer, Simone e Giulia Soponariu. A tutti è stato comunicato che il meno votato avrebbe lasciato il programma, ma in realtà non sanno che il pubblico decreterà il primo finalista. E sembra proprio che l’ultima della lista sia la favorita per questo privilegio.

Grande Fratello 2025, stasera il primo finalista: la favorita dal pubblico è Giulia Soponariu

Chi sarà il primo finalista del Grande Fratello 2025? Stando alla media dei principali sondaggi online sembra che al 30% ci sia nientemeno che Giulia Soponariu, che nella puntata scorsa ha avuto modo di incontrare e di abbracciare i suoi fratelli tra pianti e scoppi di gioia irresistibili. Quelli che sembra non possano farcela salvo un miracolo sono Simone e Donatella.

Niente da fare, sembra, anche per Rasha Younes il cui flirt con Omer Elomari non convince il pubblico da casa, figurarsi i concorrenti che stanno nella casa più spiata d’Italia. La casalinga riscuote alcune simpatie, ma non sembra avere speranze, idem Francesca. Per scoprire la verità, però, non basterà far altro che seguire la puntata in onda stasera dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna.