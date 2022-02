Chi è il primo finalista Grande Fratello VIP/ Delia, Davide, Manila o Katia?

Grande Fratello VIP, chi sarà il primo finalista?

Questa sera il Grande Fratello Vip annuncerà il primo finalista della sua sesta edizione. Al televoto, come possibili candidati, ci sono Davide Silvestri, Katia Ricciarelli, Delia Duran e Manila Nazzaro. Protagonisti a loro modo, i concorrenti sono molto diversi da loro. L’attore milanese ha avuto un inizio difficile, culminato nel pianto per la nomination subita dopo pochi giorni dal suo ingresso. Da quel momento in poi, però, Davide Silvestri ha saputo tirar fuori grinta e tenacia, ma soprattutto quel carattere temperato e socievole, tanto apprezzato, dai telespettatori a casa. Diverso il percorso di Katia Ricciarelli: la soprano è finita più volte nel mirino della critica per alcune uscite irripetibili. Ciò nonostante è autenticamente “rinata” nella casa del Grande Fratello Vip diventando ben presto una delle protagoniste.

Questa sera conosceremo il nome del primo finalista del Grande Fratello Vip . A concorrere per un posto c’è anche Delia Duran. La modella venezuelana è (stata?) la moglie di Alex Belli. Inizialmente era proprio lui il concorrente del Grande Fratello VIP ma l’ex attore di Cento Vetrine è uscito poco prima di Natale, divorato dai sensi di colpa per aver tradito in diretta nazionale la compagna con Soleil Sorge. Qualche settimana dopo ecco il clamoroso ingresso della sudamericana nella casa. Una settimana fa, Delia Duran ha vinto il televoto superando Giucas Casella e Soleil Stasi nelle preferenze del pubblico e prendendosi così la candidatura alla finale. Infine, Manila Nazzaro: leader naturale della casa, dopo un inizio brillante, ha vissuto un momento duro dettatto da scontri e stanchezza. Chi sarà il primo finalista del Grande Fratello Vip ?

