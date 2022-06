Chi è il primo finalista Isola dei Famosi 2022?/ Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi in pole

Primo finalista Isola dei Famosi 2023: chi è?

Grande attesa per la 23esima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 in programma questa sera su canale 5. Nel corso della serata sarà, infatti, eletto il primo finalista della sedicesima edizione del reality show che si concluderà lunedì 27 giugno con l’elezione del vincitore assoluto. A decretare il nome del primo finalista sarà il pubblico attraverso un televoto che sarà aperto nel corso della puntata da Ilary Blasi e a cui parteciperanno i vincitori di alcune sfide. Chi, dunque, tra i concorrenti in gara, riuscirà a strappare il biglietto per l’ultima puntata dell’Isola sperando, così, di conquistare la vittoria?

Secondo i bookmakers, a conquistare il primo posto nella finale del 27 giugno potrebbe essere uno tra Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. I due naufraghi, legati anche da un’amicizia che ha superato un durissimo litigio, sono considerati in pole anche per la vittoria finale. Alle loro spalle si piazza, invece, Carmen Di Pietro.

Primo finalista Isola dei Famosi 2022: in arrivo nome a sorpresa?

Un ruolo determinate per l’elezione del primo finalista dell’Isola dei Famosi 2022 potrebbe farlo il tipo di prova che dovranno affrontare i concorrenti per poi finire al televoto. Qualora dovesse trattarsi di una prova fisica, potrebbero spuntarla anche Luca Daffrè e Mercedesz Henger, molto forti fisicamente, così come Estefania che ha già dimostrato di avere un’ottima prestanza fisica.

Qualora, invece, le prove dovessero essere più mentali di sarebbe possibilità per tutti. Chi sarà, dunque, il primo finalista? I fan del reality puntano tutto su uno tra Nicolas, Edoardo e Carmen che, per il momento, sono anche i preferiti del pubblico. Andrà davvero così o ci sarà una sorpresa clamorosa?

