Chiara Cainelli è la super favorita per conquistare il quarto posto nella finale del Grande Fratello. La concorrente di Trento, pur non avendo un fandom suo, può contare sul sostegno dei fan di Zeudi Di Palma che, dopo la lite tra l’ex Miss Italia e Shaila Gatta, hanno deciso di mandare in finale la Cainelli rompendo così l’alleanza che avevano creato con gli Shailenzo (i fan di Shaila e Lorenzo Spolverato, ndr). Ad esprimersi su X sono stati i big account che, da settimane, hanno esortato il popolo di X schierato a favore di Zeudi a votare per le persone a lei più vicine, come nel caso di Zeudi, o a votare strategicamente mandando in finale concorrenti che, pur non avendo un rapporto con Zeudi, potevano togliere la finale a persone con cui la Di Palma ha più volte discusso come accaduto nel caso di Jessica Morlacchi che, con il sostegno del fandom di Zeudi, ha battuto Helena Prestes.

Lunedì 24 marzo 2025, nel corso delle semifinale durante la quale saranno eliminati alcuni concorrenti, sarà, probabilmente, eletto anche il quarto finalista. Nonostante, nel televoto che ha regalato la finale a Zeudi, Chiara abbia raggiunto solo lo 0,95% dei voti, resta la favorita perché le fan di Zeudi che riescono a votare anche dall’estero, sono pronte a concentrarsi in massa su di lei.

Finalista Grande fratello: salgono le quotazione di Mariavittoria Minghetti

A decidere i finalisti del Grande Fratello sono i fandom dei vari concorrenti e le loro alleanze. Alla luce della rottura dell’alleanza tra i fan di Zeudi e quelli di Shaila e Lorenzo, a giovarne, potrebbe essere Mariavittoria Minghetti. Quest’ultima, oltre che sui propri fan, potrebbe battere tutti proprio per il sostegno dei fan di altri concorrenti, in primis quelli di Helena Prestes e Javier Martinez, di Jessica Morlacchi, ma anche quelli di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che, come stanno scrivendo su X, sono pronti a votare per lei, qualora al televoto non dovesse esserci la Gatta.

Il quarto posto da finalista, dunque, potrebbe davvero riservare sorprese. Sui social, sono tanti coloro che vorrebbero sia Helena Prestes che Shaila Gattain finale, ma si tratta di un’eventualità che potrebbe anche non concretizzarsi.