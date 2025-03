Finalista Grande Fratello: quanti posti disponibili?

Lunedì 31 marzo 2025, dopo più di sei mesi dalla prima puntata, si concluderà ufficialmente il Grande Fratello con una finalissima molto attesa al termine della quale sarà eletto il vincitore. Finora, gli unici concorrenti sicuri di potersi giocare la vittoria sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma che sono stati scelti rispettiamente dal pubblico come primo, seconda e terza finalista. Per la finale dovrebbero essere disponibili ancora due o tre posti anche se la certezza non c’è ancora. A chi andranno gli ultimi posti? Probabilmente, il quarto finalista sarà eletto nel corso della puntata in onda lunedì 17 marzo e a sceglierlo sarà ancora il pubblico attraverso il televoto.

Fondamentale, tuttavia, è il meccanismo con cui saranno scelti i concorrenti da inviare al televoto dove sarà importanti il peso di ogni singolo fandom. Ad oggi, quello delle Zelena e delle Zeudiners ha inciso sulla scelta dei finalisti. Il loro voto, infatti, è stato determinante per mandare in finale Lorenzo, Jessica e Zeudi: la loro scelta peserà anche sui prossimi televoti?

Finalista Grande Fratello: perché potrebbe spuntarla Chiara Cainelli

Zeudi Di Palma è stata eletta terza finalista con un vero e proprio plebiscito. Le sue fan, infatti, sono riuscite a raggiungere il 49,2% dei voti contro il 22.83% di Shaila. Il fandom di Zeudi, pur potendo riposare fino alla finalissima, inciderà sicuramente anche sui prossimi televoti mandando avanti soprattutto Chiara Cainelli che, invece, non ha un fandom tutto suo. Nel televoto per la scelta della terza finalista, non potendo contare sul supporto dei fan di Zeudi e di Shaila, infatti, la Cainelli ha raggiunto solo 0.95% dei voti. Troppo poco per pensare di poter arrivare in finale. Con il sostegno dei fan di Zeudi, però, potrebbe togliere il posto ad uno dei maggiori protagonisti del reality.

Il web, tuttavia, punta su Shaila Gatta, Javier Martinez e Helena Prestes come ultimi finalisti alla luce di quanto hanno dato finora al reality. Non è da escludere, inoltre, neanche la presenza di Tommaso Franchi tra i finalisti. Chi la spunterà?