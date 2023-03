Chi è il quarto finalista del Grande Fratello Vip 7?/ Nikita favorita nei sondaggi

Grande Fratello Vip 7: chi sarà il quarto finalista e chi eliminato?

Manca solo un puntata alla finalissima del Grande Fratello Vip 7. Sono già tra le concorrenti in finale: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Questa sera, lunedì 27 marzo, durante la semifinale del reality show verrà rivelato il doppio esito del televoto: il concorrente più votato sarà il quarto finalista, mentre quello meno votato sarà eliminato. Al televoto ci sono: Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi.

Alberto è stato votato da Andrea, che a sua volta è stata nominato da De Pisis e Nikita. Tavassi ha fatto il nome della Pelizon, mentre Luca Onestini ha votato Milena, che ha ricambiato il voto. Infine le tre finaliste hanno deciso di fare il bome di Tavassi, confidando che sia lui il più votato. Chi tra Alberto, Andrea, Milena, Nikita, Luca ed Edoardo andrà in finale e chi sarà eliminato?

Secondo il sondaggio di Grande Fratello Forum Free potrebbe essere Nikita Pelizon la quarta finalista del reality show. La modella, infatti, ha il 57,40% dei voti, seguita da Edoardo Tavassi con il 28,11%, Luca Onestini con il 5,92% e Alberto De Pisis con il 5,20%. I concorrenti più rischio per quanto riguarda l’eliminazione sono Milena Miconi (1,94%) e Andrea AMestrelli (1,43%). Anche secondo il sito Reality House Nikita è la favorita per vincere il telvoto: in questo sondaggio la concorrente è al 55% con (845 votes). Secondo sempre Tavassi con il 30%, seguito da Onestini con il 6%, De Pisis con il 5%, Milena con il 2% e Andrea con l’1%. Nikita Pelizon sarà la quarta finalista del Grande Fratello Vip 7? Andrea Maestrelli, invece, sarà eliminato? Appuntamento in prima serata su Canale 5 con il Grande Fratello Vip per scoprire come andranno le cose.

