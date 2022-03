Chi è il quinto finalista Grande Fratello Vip/ Eliminato Giucas Casella o Jessica Selassié…

Giucas e Jessica in finale ma con la ghigliottina del televoto per l’eliminazione…

Cresce sempre di più l’attesa in vista della finale del Grande Fratello Vip che andrà in scena questa sera, lunedì 14 marzo 2022. Prima di conoscere il vincitore della sesta edizione, però, sarà necessario procedere per gradi, andando alla scoperta del quinto finalista. C’è solo un posto a disposizione e solo uno tra Giucas Casella e Jessica Selassié accederà all’ambita finale giocandosi così la possibilità di poter salire sul gradino più alto del podio. I due concorrenti, entrati nella fase iniziale del reality, dopo sei lunghi mesi di permanenza si affronteranno in quello che per uno di loro sarà l’ultimo televoto. Sarà il pubblico da casa a stabilire chi dei due avrà accesso alla finale e chi, invece, dovrà rinunciare per sempre al sogno di spegnere le luci della spiatissima Casa di Cinecittà.

Da una parte troviamo Giucas Casella, grande protagonista della sesta edizione del GF Vip, mattatore assoluto ma anche fedele compagno di viaggio con il suo buonumore e l’innata allegria ma anche con la disponibilità all’ascolto tra le più spiccate. Dall’altra, Jessica Selassié, la maggiore delle principesse etiopi che non ha mai nascosto il desiderio non solo di arrivare in finale ma anche di vincere, ribadendo come il denaro, nel suo caso (così come per la sorella Lulù) sarebbe un valido aiuto per l’intera famiglia.

Quinto finalista Grande Fratello Vip: chi tra Giucas e Jessica?

Uno solo tra Giucas Casella e Jessica Selassié strapperà l’ultimo biglietto disponibile per la finale, affiancando così i quattro Vipponi già finalisti: Delia Duran, Lulù Selassié, Davide Silvestri e Barù. Se vogliamo dare ascolto al pronostico sul vincitore, allora Jessica potrebbe affrontare con tutta serenità possibile questo televoto che la vede protagonista dal momento che è non solo la preferita in questa sfida a due ma addirittura alla vittoria finale, proprio davanti alla sorella Lulù.

Per Giucas Casella, dunque, l’avventura al Grande Fratello Vip potrebbe concludersi proprio in apertura di puntata dal momento che, sempre i pronostici, lo quotano come il concorrente con le minori possibilità di vincere e, di conseguenza, di proseguire nella sua corsa verso la finale. Indipendentemente dall’esito del televoto, entrambi hanno avuto la possibilità di godersi a pieno questa indimenticabile avventura che, forse, per la giovane Jessica potrebbe aver significato anche un innamoramento. Adesso però, è tempo di volgere l’attenzione al quinto posto in finale e per tale occasione i Jerù (ovvero i fan della coppia formata da Jessica e Barù) sono già pronti a portare la loro beniamina al fianco del Vippone. Chi la spunterà lo scopriremo solo questa sera!

