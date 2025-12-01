Chi è il secondo finalista Grande Fratello 2025: il pubblico sceglie tra Omer, Jonas, Grazia e Mattia.

Dopo Giulia, un altro inquilino raggiunge la finalissima del Grande Fratello 2025 e a sceglierlo è stato, come sempre, il pubblico chiamato a votare in un televoto davvero molto battagliero.

Quattro i concorrenti candidati alla finalissima ma anche all’eliminazione perché il concorrente meno votato dice addio alla finalissima mentre quello più votato si aggiudica il biglietto per la finale del 15 dicembre 2025. Al televoto, al termine delle nomination della scorsa puntata, sono finiti gli #amanters, come li chiamano i fan, ovvero Grazia che è stata una protagonista indiscussa sin dalla prima puntata e Mattia che, entrato in corsa, ha conquistato letteralmente proprio le attenzioni della Kendi.

Al televoto, però, ci sono gli uomini che hanno discusso di più nella casa, che hanno avuto un confronto in studio e che sono stati considerati sin dalla prima puntata i nemici dell’edizione ovvero Omer che, nelle ultime settimane, ha dato una svolta al suo rapporto con Rasha e Jonas che ha invece trovato l’amore di Anita.

Secondo finalista Grande Fratello 2025: chi conquista la finale tra Jonas e Omer

Il verdetto del televoto arriverà nel corso della serata e ad annunciarlo sarà, come sempre, Simona Ventura che potrebbe eleggere il secondo finalista direttamente in studio esattamente come accaduto con Giulia che è stata la prima finalista. Per tutta la settimana, le varie pagine Instagram ma anche il Grande fratello Forum hanno dato via ad una serie di sondaggi dai quali emerge un testa a testa tra Omer e Jonas.

Secondo alcuni sondaggi, il secondo finalista sarà Omer mentre per altri sarà Jonas. La sensazione è che a decidere sarà l’ultimo voto che arriverà in puntata prima della chiusura del televoto da parte di Simona Ventura. L’elezione del secondo finalista, così, potrebbe portare a nuove ed inattese dinamiche.

