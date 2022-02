Chi è il secondo finalista Grande Fratello Vip?/ Al televoto Lulù, Katia e Soleil

Chi è il secondo finalista Grande Fratello Vip? I concorrenti chiamati a votare i 3 concorrenti papabili per la finale del 14 marzo 2022. Si parte con Delia Duran, la prima finalista di questa sesta edizione vip del reality show condotto da Alfonso Signorini, che in confessionale fa il nome di Manila Nazzaro: “con lei ho legato sin dall’inizio, vorrei che lei sia una delle finaliste”. Poi è la volta di Miriana: “è una scelta importante, stasera scelgo Lulù, perchè in questa serata il sogno deve essere completo”. Soleil Sorge, invece, sorprende tutti: “non posso votare me stessa? Merita tanto Barù per come ha rivoluzionato il gioco”. Alessandro in confessionale fa il nome della sua amata Sophie, mentre Jessica è chiamata alla nomination palese e sceglie la sorella Lulù.

Grande Fratello Vip 2021/ Diretta ed eliminato: in nomination Katia Lulù e Soleil

Barù nomina Davide con nomination palese, mentre Sophie è tenuta ad andare in confessionale. L’ex tronista di Uomini e Donne nel segreto del confessionale fa il nome di Alessandro. Manila pesca il triangolo palese e va di nomination palese: “Lulù per me merita tutta la felicità di questo mondo”, mentre Davide fa il nome di Katia Ricciarelli “anche se lei non è interessata alla finale, è un gesto di cuore”.

Chi è il narcisista patologico covert?/ Accusa di Nathalie Caldonazzo all'ex Ippoliti

Grande Fratello Vip secondo finalista: una nomination per 3

Proseguono le nomination per eleggere i 3 concorrenti candidati alla finale del Grande Fratello Vip. Antonio nomina Nathalie Caldonazzo, mentre Kabir Bedi vota “la grande Katia Ricciarelli”. E’ la volta di Nathalie Caldonazzo che va in confessionale: “scelgo Miriana perché mi ha accolto con un affetto, un sorriso meravigliosi. E’ una grande amica, una mamma e si merita tanto dalla vita”.

Poi è la volta di Katia Ricciarelli che va di nomination sincera: “sono coerente: la volta scorsa ho scelto Davide, ma adesso scelgo Soleil”. Lulù, invece, va in confessionale per fare la sua nomination: “voto Jessica, mia sorella, è la mia vita e la amo”. L’ultima nomination è di Giucas Casella che deve fare la sua scelta in confessionale: “vorrei in finale Soleil”. Alla fine i tre vipponi candidati al secondo posto di finalista del GF VIP sono Lulù Selassié, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.

ANDREA IPPOLITI CHI È L'EX FI NATHALY CALDONAZZO/ Lite al GF Vip: "Sei un pagliaccio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA