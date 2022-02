Chi è il secondo finalista Grande Fratello Vip?/ Testa a testa Lulù – Soleil

Il Grande Fratello Vip elegge il suo secondo finalista

Questa sera, giovedì 17 febbraio 2022, il Grande Fratello Vip annuncia il suo secondo finalista. Dopo la clamorosa vittoria di Delia Duran di appena dieci giorni fa ecco un altro televoto decisivo per le sorti della casa di Cinecittà. Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda lunedì 14 febbraio, i concorrenti hanno espresso le loro preferenze premiando dunque Soleil Sorge, Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè come possibili finaliste. Per la soprano è la seconda volta, dopo lo scorso televoto che l’ha vista terminare ultima dopo Delia Duran, Davide Silvestri e Manila Nazzaro. Prima volta invece per Soleil Sorge e Lulù Selassiè. Secondo i pronostici sarà proprio una di loro due a vincere il televoto, diventando così esente dalle nomination fino alla finalissima in programma lunedì 14 marzo.

Barù Gaetani affonda Soleil Sorge/ "E' una donna davvero sporca…"

Testa a testa tra Lulù Selassiè e Soleil Sorge

Altra serata importante al Grande Fratello Vip. Dopo l’eliminazione di Gianluca Costantino, di lunedì scorso, arriva un altro verdetto. Stasera niente televoto per decidere chi uscirà dalla casa di Cinecittà, ma per la seconda volta in questa edizione vanno al voto tre possibili finaliste: si tratta di Katia Ricciarelli, Soleil Stasi e Lulù Selassiè. Chi vincerà arriverà quindi direttamente in finale, raggiungendo Delia Duran. Diversamente da quanto capitato una decina di giorni fa, stavolta i concorrenti sono a conoscenza dell’esito del televoto. Dunque si profila una lotta serrata tra Lulù Selassiè e Soleil Sorge, almeno per quanto riguarda i pronostici, abbastanza affidabili almeno in questo. La prossima finalista potrebbe dunque essere la princess (fake?) o l’influencer italo-americana.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge/ "Alex costretto a essere falso per rendere falsamente felice Delia…"Manuel Bortuzzo "Lulù Selassiè? Colpo di fulmine"/ "Dopo Gf Vip vivremo insieme..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA