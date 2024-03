Chi è il sesto finalista del Grande Fratello 2024?/ In lizza Sergio, Letizia e Greta: cosa dicono i sondaggi

Grande Fratello 2024, chi è il sesto finalista? In lizza Greta, Sergio e Letizia

Il Grande Fratello 2024 giunge ai titoli di coda con l’ultimo atto, il più importante e atteso di questa edizione: la finalissima, in programma lunedì 25 marzo. I giochi ormai sono fatti e il parterre di finalisti ufficiali è quasi al completo: oltre ai già certi Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese, nella puntata di ieri sera hanno conquistato un posto in finale anche Simona Tagli e Perla Vatiero. La prima è diventata la quarta finalista ufficiale dopo aver sconfitto Federico al televoto flash, la seconda ha raggiunto il medesimo obiettivo eliminando Giuseppe con la stessa modalità di voto.

Tuttavia c’è ancora un nodo da sciogliere, ed è legato al sesto finalista ufficiale di questa edizione: chi raggiungerà Beatrice, Rosy, Massimiliano, Simona e Perla alla finalissima di lunedì? I nomi ancora in ballo sono quelli di Letizia Petris, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, finiti al televoto settimanale che si rivelerà decisivo in vista di lunedì. Il pubblico votante da casa, infatti, è tenuto a scegliere chi tra i tre gieffini in lizza merita di raggiungere la finale e sperare, sino all’ultimo, nell’ambita vittoria del reality.

Grande Fratello 2024, sondaggi sesto finalista ufficiale: Sergio favorito

Sebbene manchino ancora 3 giorni alla finale del Grande Fratello 2024, il pubblico ha già iniziato a votare e ad esprimere le proprie preferenze sul sesto finalista ufficiale di questa edizione. In particolare, secondo i sondaggi riportati dalla piattaforma grandefratello.forumfree, è Sergio D’Ottavi al momento il preferito del pubblico, con ben il 56% dei voti. Seguono Letizia Petris con il 28% e Greta Rossetti con il 16%.

Tali percentuali registrano, ovviamente, solo la situazione attuale e i risultati potrebbero ancora variare prima della chiusura del televoto, in programma lunedì sera. Sergio, dunque, sembra al momento il favorito per il sesto posto da finalista, mentre Letizia e Greta rischiano seriamente di essere eliminate e di vedere così sfumare il sogno della vittoria.

