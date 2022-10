Chi è il terzo eliminato del Grande Fratello Vip 2022/ Pamela Prati a forte rischio…

Grande Fratello Vip 2022, 4 concorrenti al televoto: chi verrà eliminato?

Questa sera la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022 sancirà anche un nuovo, atteso verdetto. Il gioco inizia ad entrare nel vivo e, a poco più di un mese dall’inizio del reality, le dinamiche stanno prendendo pian piano forma e intrattenendo i telespettatori. Nella nuova diretta Alfonso Signorini svelerà infatti il verdetto di serata: chi sarà eliminato al televoto tra Pamela Prati, Amaurys Perez, Giaele De Donà e George Ciupilan? Il pubblico è tenuto a prendere la sua decisione, intanto però emergono già i primi pronostici su chi è il favorito.

Stando al sondaggio pubblicato sul sito grandefratello.forumfree, i telespettatori sembrano al momento prediligere George Ciupilan che attualmente ottiene il 41% dei voti. Una percentuale piuttosto rassicurante per il giovane concorrente, considerando soprattutto che il televoto è a 4 e il distacco dagli altri coinquilini è piuttosto notevole. Il ragazzo sembra essere entrato nel cuore del pubblico, non solo per la sua educazione e sensibilità, ma anche per aver spesso difeso Nikita Pelizon dai quotidiani attacchi di una buona parte della Casa.

Eliminato Grande Fratello Vip 2022: Pamela Prati rischia

Se George Ciupilan sembra al momento il preferito del pubblico, quale concorrente del Grande Fratello Vip 2022 è invece al fondo della classifica? I pronostici, secondo il sito grandefratello.forumfree, vedono piazzarsi al secondo posto Giaele De Donà con il 22% dei voti, seguita da Amaurys Perez con il 20%: ultima Pamela Prati, con appena il 17%. Tre piazzamenti che rimangono piuttosto in bilico e che raccolgono i tre concorrenti in soli 6 punti percentuali: la situazione, dunque, potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Al momento però sembra essere Pamela Prati la meno preferita dal pubblico e dunque quella a forte rischio eliminazione. La concorrente in queste puntate è stata al centro di numerose dinamiche, dal racconto del caso mediatico legato a Mark Caltagirone all’infatuazione per Marco Bellavia, ritiratosi dal Grande Fratello Vip 2022. Sino ai più recenti battibecchi con Patrizia Rossetti. Il pubblico forse non apprezzerebbe gli atteggiamenti da “diva” mostrati dall’ex showgirl del Bagaglino che, per questo motivo, rischia di sprofondare nella classifica di gradimento.

