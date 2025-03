Stasera ci sarà un’altra puntata del Grande Fratello dove Alfonso Signorini avrà modo di analizzare le situazioni che si sono venute a creare durante questi giorni, con una punta di malinconia perché si sta avvinando sempre di più il momento di chiudere i battenti e riaprire, non si sa, a settembre con una nuova edizione. Quello che succederà stasera avrà la forza di interessare un pubblico sempre più fuggitivo?

Stando alle anticipazioni nella puntata di stasera ci sarà nientemeno che l’elezione del terzo finalista. Ma chi sarà? In pole position restano le due donne: Helena Prestes e Shaila Gatta. Potrebbe anche spuntarla a sorpresa Stefania Orlando oppure un Javier Martinez che può contare sul fandom Helevier (vorrebbe fare un triangolo con Helena e Zeudi?). Ma attenzione a quello degli Zelena che potrebbe votare in massa nel caso in cui ci dovesse essere Zeudi al televoto.

Grande Fratello, chi sarà il terzo finalista? Zeudi Di Palma potrebbe spuntarla

Al Grande Fratello i giochi si fanno sempre più difficili: stasera ci sarà una nuova eliminazione. Il pubblico è chiamato a scegliere tra Stefania, Chiara, Federico e Mariavittoria. Poi si entrerà nel vivo con due sorprese (una a Shaila e una alla fidanzata di Tommaso) e poi ci sarà il televoto flash che incoronerà il terzo finalista del Grande Fratello.

Il fatto che Helena Prestes non sia in finale ha fatto ampiamente discutere tutti gli addetti ai lavori, che si sono messi a riflettere sui fandom che rovinano il televoto da anni, mica da adesso, quindi stasera potrebbe esserci il suo riscatto. Attenzione però anche a Shaila Gatta la cui fine della storia con Lorenzo potrebbe renderla un minimo più simpatica agli occhi del pubblico. Chi invece potrebbe gabbare entrambe qualora dovesse finire al televoto (perché saranno proprio i concorrenti a doversi nominare, credendo però di fare delle classiche nomination settimanali) è l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, che da quando ha avuto modo di confrontarsi con il padre ha avuto un picco di fan.

