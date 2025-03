Mariavittoria, Stefania, Shaila, Chiara e Zeudi: chi sarà la terza finalista del Grande Fratello?

Ieri sera, giovedì 6 marzo 2025, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello e non sono mancate le sorprese, i colpi di scena e il consueto momento delle nomination con tanto di polemiche. La finale del 31 marzo si avvicina e la cerchia di concorrenti inizia gradualmente a restringersi, ma sono ancora diversi coloro che devono essere ufficializzati come finalisti. Sinora ad approdare al gran finale sono stati Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, mentre nella prossima puntata di lunedì sera verrà decretato il terzo finalista.

Grande Fratello, Morlacchi affonda Chiara Cainelli/ Scoppia il caos tra i concorrenti "Sgallettata..."

Al televoto sono finite 5 donne protagoniste di questa edizione: Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma. Durante le nomination di ieri ai concorrenti è stato fatto intendere che una di loro 5, nella puntata di lunedì, sarà eliminata definitivamente dal gioco. Trattasi invece di un televoto in positivo, dal momento che il pubblico non voterà per un’eliminazione ma per eleggere il terzo finalista di questa edizione, con i gieffini all’oscuro di tutto.

Shaila Gatta, chi è ex fidanzato Alessandro Rizzo? "Violenza psicologica"/ "Io vittima per 5 anni"

Terzo finalista Grande Fratello, i primi sondaggi: Stefania in pole

Chiaramente è ancora presto per stabilire chi tra Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma è la favorita per il terzo posto da finalista al Grande Fratello. Tuttavia è possibile già farsi un’idea osservando i primi sondaggi, disponibili sul sito grandefratello.forumfree; al momento, infatti, troviamo in testa Stefania al 55%, seguita dalle altre concorrenti ben più distaccate, ovvero Shaila al 21%, Mariavittoria all’11%, Zeudi all’8% e Chiara al 5%.

Al momento, dunque, la favorita per la finale sembra essere Stefania Orlando. Primi sondaggi da prendere ovviamente con le pinze, dal momento che il televoto rimarrà aperto sino alla prossima puntata di lunedì 10 marzo 2025 e, dunque, il pubblico ha ancora diverso tempo per esprimere il proprio voto. La certezza è che sarà un volto femminile a raggiungere Lorenzo e Jessica in finale; quale sarà il verdetto di questo agguerritissimo televoto?

Alessandro Rizzo, l'ex fidanzato di Shaila Gatta replica alle accuse in diretta al GF/ "Mi vergogno..."