Chi è il terzo finalista Grande Fratello Vip 6?/ Jessica favorita, ma è al televoto

Il Grande Fratello Vip 6 elegge il suo terzo finalista

Questa sera, lunedì 7 marzo 2022, durante la diretta del Grande Fratello Vip verrà annunciato il terzo finalista di questa sesta edizione. Chi si aggiungerà a Delia Duran e Lulù Selassié, che hanno già conquistato il pass per la finalissima di settimana prossima? Manca solo una settimana alla conclusione del reality show di Canale 5 e dentro la casa di Cinecittà ci sono ancora 10 vip ed è quindi necessario sfoltire ulteriormente il gruppo. Infatti, anche questa sera ci sarà spazio per una doppia eliminazione.

La prima nomination è quella che vede coinvolti Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Jessica Selassié: uno di loro dovrà lasciare la casa. Stando ad alcuni sondaggi sui social, la principessa etiope sembra la favorita a diventare la terza finalista, ma prima dovrà superare questo televoto che sarà chiuso nel corso della diretta di questa sera.

Jessica favorita: sarà la terza finalista GF Vip o verrà eliminata?

Ma non è tutto. Questo lunedì sera, è prevista anche una seconda eliminazione a sorpresa, di cui al momento, i concorrenti non sanno nulla, ma forse lo sospettano visto l’andamento delle ultime puntate. La proclamazione del terzo finalista avverrà prima o dopo questo secondo televoto flash? Ricordiamo che i finalisti – al momento solo Delia Duran e Lulù Selassié – hanno la possibilità di esprimere il loro voto nel segreto del confessionale, a differenza degli altri vip che sono costretti a fare le nomination palesi.

Come già detto, in molti puntano e sperano su Jessica Selassié come terza finalista. Ma, dopo l’annuncio di due finaliste donne, c’è chi è pronto a scommettere su un uomo. In casa sono rimasti solo Giucas Casella, che dopo essere stato eliminato settimana scorsa ha conquistato il biglietto per rientrare nella casa, Davide Silvestri (al momento in nomination) e Barù Gaetani, entrato tre mesi dopo l’inizio del reality.



