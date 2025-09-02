Chi è il terzo tronista di Uomini e Donne? 'Mistero' su nuovo trono: da ex Temptation Island 2025 a volto noto passando per sconosciuti: le ipotesi

Nuovo tronista di Uomini e Donne: spunta il terzo trono vuoto e il mistero sull’identità

Oggi pomeriggio negli studi Elios in Roma ci sarà una nuova registrazione del dating show di Canale 5 e si scoprirà cosa succederà sia alle dame ed ai cavalieri del Trono Over che ai due tronisti, Flavio Ubirti e Cristiana Anania del Trono Classico tuttavia proprio in queste ore è uscita fuori un clamorosa indiscrezione secondo la quale proprio nella registrazione di oggi 2 settembre 2025 ci sarà l’annuncio del terzo tronista di Uomini e Donne della stagione. A fornire l’anticipazioni in anteprima è il sempre informato sito di Lorenzo Pugnaloni.

Secondo le anticipazioni Uomini e Donne, infatti, ieri durante la registrazione era presente un trono vuoto. Il mistero del perché fosse vuoto è presto svelato, quasi certamente le dinamiche accadute tra i vari protagonisti sia del Trono Classico che soprattutto del Trono Over tra baci improvvisi e inaspettati e pesanti liti avrebbero diluito i tempi impendendo di fatto l’annuncio ufficiale del terzo tronista con tanto di clip di presentazione. Si spera tuttavia che salvo imprevisti il terzo tronista di Uomini e Donne venga presentato nella registrazione di oggi, martedì 2 settembre 2025.

Chi è il terzo tronista di Uomini e Donne? Tutte le ipotesi: da ex di Temptation Island 2024 a volto noto

Se da un lato è praticamente certo quando verro presentato il terzo tronista di Uomini e Donne, sostanzialmente nella registrazione di oggi, salvo imprevisti dall’altro su chi è il terzo tronista di Uomini e Donne ci sono solo rumor e indiscrezioni. Secondo rumor sempre più insistenti dovrebbe essere un ex volto di Temptation Island 2025, sono molti tra ex fidanzati, tentatori e tentatrici ad essere messi in mostra nel reality di Filippo Bisciglia e per questo sul Trono potrebbe arriva uno dei protagonisti. Il nome in lizza più gettonato è quello di Sarah Esposito ma altri ritengono possibile Marco Raffaelli e Rosario Guglielmi.

Secondo altre indiscrezioni il terzo tronista di Uomini e Donne dopo Flavio Ubirti e Cristiana Anania potrebbe essere un volto noto, qualcuno che ha già partecipato nelle passate edizioni del dating show oppure un volto più o meno conosciuto che ha deciso di mettersi in gioco e trovare l’amore. Altri rumors, infine, riguardano volti totalmente sconosciuti. Il dating show di Maria De Filippi ha abituato il suo pubblico con volti totalmente estranei al mondo dello spettacolo. In tal senso secondo Pugnaloni il nuovo tronista potrebbe essere un romano di 27 anni oppure una giovane pugliese di 27. Insomma per sapere con esattezza chi sarà è necessario attendere le registrazioni di oggi.