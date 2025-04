Questa sera su Canale 5 parte la fiction Il Turco, che ritroverà Can Yaman nei panni del protagonista. Il celebre attore interpreta Hasan Balaban e porta in scena una storia basata su fatti reali. Hasan è un giannizzero ottomano che sfugge alla condanna a morte durante l’assedio di Vienna. Parliamo di un evento storico che realmente si è consumato tra l’11 e il 12 settembre 1683. L’assedio vide al comando le truppe alleate, comandate da Giovanni III Sobieski, che comprendevano tedeschi, polacchi e austriaci.

Il Turco storia vera: chi era Balaban Agha (Can Yaman)/ Realtà e mito: Battaglia di Vienna e libro ispiratore

Dall’altra parte, a combattere invece l’assedio, era l’esercito ottomano, comandato da Kara Mustafa Pascià. Il contesto storico in cui si sviluppa la storia del personaggio di Can Yaman è dunque reale, e per portarlo in scena nel modo migliore, l’attore ha dichiarato di essersi sottoposto a duri allenamenti oltre che ad un regime alimentare molto severo e ‘pulito’.

Il Turco: quante puntate su Canale 5 e il caos per lo slittamento in Italia

Ma da quante puntate è composta la fiction Il Turco? Ci troviamo di fronte ad una miniserie composta da sei episodi totali, che Canale 5 manderà in onda in due serate. Ciò vuol dire che questa sera, martedì 8 aprile 2025, su Canale 5 andranno in onda i primi tre episodi, mentre martedì prossimo, 15 aprile, gli ultimi tre.

Va detto che la programmazione de Il Turco su Canale 5 ha subito una serie di slittamenti che hanno suscitato anche la reazione infastidita di Can Yaman. Inizialmente previsto per martedì 25 e giovedì 27 marzo, l’esordio è slittato poi a oggi. Un cambiamento che ha portato l’attore protagonista a scrivere sul suo profilo Instagram con sarcasmo: “Ringrazio per il giusto valore che di dà, ottima promozione che si porta avanti. Saremo vincenti comunque e sempre, come lo sono stato fino ad oggi”.

