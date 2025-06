Chi è il vero padre di Massimo Bossetti e le sue parole sulla paternità illegittima rilasciate a Belve.

Giuseppe Gierinoni è il padre di Massimo Bossetti che ha scoperto la verità sulla paternità durante le indagini che hanno cambiato per sempre la sua vita. Durante la vicenda legale sull’omicidio di Yara Gambirasio per cui è stato condannato all’ergastolo, Massimo Bossetti ha scoperto anche che l’uomo che aveva sempre considerato suo padre, in realtà, non lo era. Massimo Bossetti è stato cresciuto da Giovanni Bossetti, il marito della madre che lo ha cresciuto e che lui ha sempre chiamato papà. Dalle indagini sul Dna effettuate per conto della Procura di Bergamo, era emerso che Bossetti non era in realtà figlio di Giovanni, ma di Giuseppe Guerinoni, l’autista di bus di Gorno morto nel 1999.

Una scoperta scioccante per Bossetti che ha poi scoperto che il fratello, a sua volta, non era figlio nè di Giovanni Bossetti nè di Giuseppe Guerinoni e di cui ha parlato anche nell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani nel corso della prima puntata di Belve Crime, trasmessa lo scorso 10 giugno 2025.

Le parole di Massimo Bossetti sulla paternità illegittima

Nel corso dell’intervista rilasciata a Belve Crime, Francesca Gagnani ha chiesto a Massimo Bossetti se la scoperta sulla paternità illegittima l’abbia fatto soffrire. “Molto”, è stata la risposta di Bossetti che ha spiegato di aver ricevuto molto supporto da Massimo Bossetti a cui avrebbe voluto chiedere tante cose senza, però, farlo per non aggravare il suo stato d’animo. All’epoca, infatti, Giovanni Bossetti combatteva contro un tumore al pancreas e Massimo non voleva aumentare il suo dolore.

Bossetti, inoltre, si è soffermato sul ruolo della madre a cui più volte ha chiesto di conoscere la verità senza, però, avere una risposta. Bossetti, infatti, alla Fagnani ha spiegato che, ogni volta che le rivolgeva domande sul padre, la donna ribadiva che lui, il fratello e la sorella erano figli di Giovanni Bossetti.