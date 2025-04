Chi è il vero vincitore Grande Fratello sui social? Helena, Jessica, Chiara e Zeudi: chi ha guadagnato più follower

La vincitrice del Grande Fratello è Jessica Morlacchi. Il reality di Canale5 ha chiuso i battenti con la finale andata in onda lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale5, a trionfare è stata la cantante romana al secondo posto Helena Prestes ed al terzo Chiara Cainelli fuori dal podio, a sorpresa, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma rispettivamente al quarto ed al quinto posto. Fanalino di coda al sesto Mariavittoria Minghetti. Il GF, tuttavia non è solo una gara ma anche triangoli amorosi, polemiche, abbandoni, litigi anche violenti ripescaggi e tanto altro c’è chi ha trovato l’amore, chi ha costruito delle sane amicizie e chi ha aumentato di molto i proprio follower sui social.

Lorenzo Spolverato, Greta Rossetti lo difende dopo il Grande Fratello/ "Leggere certi commenti fa male"

Ed infatti se si considera che molti dei concorrenti appena usciti dal reality sperano di avviare un’attività sui social e dunque si può stilare una nuova classifica: chi tra i concorrenti ha guadagnato più follower? Chi è il vero vincitore del Grande Fratello sui social Colui che ha ottenuto il maggior affetto da parte delle persone e degli utenti web? IsaeChia ha redatto tale classifica elencando chi sono i concorrenti del GF che hanno guadagnato il maggior numero di follewer, chi di meno e chi addirittura ha perso dei sostenitori. Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli e Jessica Morlacchi sono in questa speciale classifica vediamo nel dettaglio in che posizione.

Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli ancora insieme dopo il Grande Fratello?/ Lui svela la verità con una foto

Helena Prestes ha guadagnato più follower tra tutti i concorrenti: è lei la vincitrice Grande Fratello per i social

Chi è il vero vincitore Grande Fratello sui social? Helena Prestes è la concorrente che ha guadagnato più follower tra tutti seguita da Zeudi Di Palma e Javier Martinez, fuori dal podio Jessica Morlacchi e Shaila Gatta mentre pochissimi follower hanno guadagnato Maria Monsè (+3.000 follower) ed Eva Grimaldi (+ 6.000 follower) Lino Giuliano è stato l’unico concorrente ad aver perso follower (- 21.000). Di seguito sono riportati i primi dieci classificati:



1) Helena Prestes: (+ 252 mila follower)

2) Zeudi Di Palma (+ 250.000)

3) Javier Martinez (+ 206 mila follower)

4) Jessica Morlacchi (+ 100 mila follower)

5) Shaila Gatta (+ 100 mila follower)

6) Lorenzo Spolverato (+ 86.000 follower)

7) Chiara Cainelli (+ 83.000 follower)

8) Luca Calvani (+ 78.000 follower)

9) Tommaso Franchi (+ 68.000 follower)

10) Yulia Bruschi (+ 58.000 follower)