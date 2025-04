Chi sarà il vincitore Amici 24? Mancano poche settimane alla proclamazione del concorrente che solleverà l’ambita coppa del primo classificato e si aggiudicherà un montepremi pari a 150mila euro, che potrà utilizzare per realizzare i suoi sogni; ma chi, secondo i pronostici, ha le maggiori possibilità di essere il fortunato?

Partiamo subito con le quote ufficiali di Sisal sul vincitore di Amici 24 che, rispetto alla scorsa settimana, cambiano poco. Al primo posto, e dunque favorito alla vittoria, è ancora Nicolò Filippucci. L’allievo di Anna Pettinelli mantiene una quota di 2.75 ed è seguito, al secondo posto tra i favoriti, da Alessia Pecchia. La ballerina di Alessandra Celentano ha, infatti, una quota di 3.50.

Vincitore Amici 24, chi può arrivare in finale e chi rischia la doppia eliminazione al serale

Francesco Fasano è riuscito a raggiungere la favorita Alessia, ed è infatti anche lui a quota 3.50 per le scommesse del vincitore di Amici 24. Segue Antonia Nocca, con una quota di 6.00 per l’allieva di Rudy Zerbi. Con un certo distacco c’è poi Jacopo Sol, altro concorrente della squadra di Zerbi che si attesta ad una quota di 12.00. Senza Cri e Daniele Doria sono ben lontani dall’essere i vincitori di Amici 24 secondo le quote, che attestano entrambi a 25.00. Penultimo è Trigno, con una quota di 50 e ultima Francesca Bosco, la cui vittoria è data addirittura a 200.00. Nicolò, Alessia e Francesco si giocherebbero dunque la vittoria di Amici 24 ed è chiaro che, secondo questa logica, sono sicuramente tre dei quattro finalisti di questa edizione, a cui potrebbe aggiungersi Antonia. Restano fuori dai giochi Trigno, Senza Cri, Francesca, Daniele e Chiara, due dei quali potrebbero essere eliminati nel corso della quinta puntata del serale, a causa della doppia eliminazione prevista.