Chi è il vincitore di Non sono una signora?/ Lo spoiler di Cristina D’Avena…

Vincitore ‘Non sono una signora’, la gaffe di Cristina D’Avena su Facebook…

Cristina D’Avena è scivolata in una gaffe, presa dall’entusiasmo, riguardante la finale di ‘Non Sono Una Signora’. Nell’annunciare l’appuntamento di questa sera e il relativo featuring che realizzerà con una delle finaliste, Cristina D’Avena ha caricato sulla propria pagina Facebook numerose foto scattate proprio durante la registrazione dell’ultima puntata. Le registrazioni ormai risalgono a quasi un anno fa visto che il programma è stato registrato a settembre del 2022. Infatti, inizialmente sarebbe dovuto andare in onda a novembre dello scorso anno. E proprio in una foto di gruppo caricata su Facebook si vede chiaramente chi ha vinto alzare la coppa.

Cristina D’Avena fa parte della giuria del programma ‘Non sono una signora’, condotto da Alba Parietti dedicato all’arte delle Drag Queen. Con la cantante, in studio Sabrina Salerno, Filippo Magnini e, per la finale che andrà in onda, questa sera, giovedì 27 luglio 2023, Amanda Lear. Il gruppetto avrà il compito di indovinare le identità dei personaggi famosi che si celano dietro il travestimento Drag. Per il programma ‘Non sono una signora’ è presente anche la “giuria tecnica” composta dalle Drag queen professioniste Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr.

‘Non sono una signora’, le quattro sfide della finale

Nella finale di ‘Non sono una signora’ ogni drag queen dovrà affrontare quattro sfide: il catwalk, la sfilata in passerella, la sfida di canto in lipsync, il “discorso per la vittoria” e una prova libera dove ciascun concorrente, durante la performance, potrà esibirsi nel proprio “cavallo di battaglia”. Al termine di ogni esibizione, la giuria tecnica decreterà quale Drag dovrà lasciare la gara, mentre scopriremo se il “panel vip” è riuscito ad indovinare l’identità della celebrity.

Solo al termine di tutte e quattro le esibizioni, la conduttrice Alba Parietti incoronerà vincitrice della prima edizione di “Non sono una signora”, e scopriremo chi si cela dietro la Drag vincitrice e il suo percorso umano e artistico di trasformazione. La cinquina dei finalisti è composta da Energy Crisis, She Funk, The Nancies, Ayumi Flambé e Meusa Du Champ. Ayumi Flambé e Meusa Du Champ sono state selezionate alla fine della terza puntata. Quando, cioè, il panel vip composto da Sabrina Salerno, Filippo Magnini, Cristina D’Avena ha deciso di utilizzare il Golden Lipstick, per consentire a uno dei concorrenti di non svelare la propria identità e accedere direttamente alla finale.

