Chi è il vincitore di Tale e Quale Show 2025 al termine di un'edizione amatissima sui social: ecco chi ha trionfato.

L’attesa sta per finire perché oggi, venerdì 7 novembre, al termine della finalissima di Tale e Quale Show 2025, il pubblico scoprirà il nome del vincitore dell’edizione. Sono tanti i nomi che hanno sorpreso pubblico e giuria sfoggiando non solo un grande talento vocale, ma anche un’indiscussa capacità di imitare gli artisti nei movimenti. Tra i nomi che hanno maggiormente colpito e stupito tutti c’è sicuramente Pamela Petrarolo che, già nella casa del Grande Fratello aveva sfoggiato le sue doti da imitatrice.

Tale e Quale Show 2025, finale 7 novembre/ Diretta e classifica: Cirilli e Insinna si commuovono

Sul palco di Tale e quale Show 2025, tuttavia, ha fatto di più portando a casa la vittoria per volere della giuria e conquistando grandi complimenti anche sui social. Proprio Pamela è in testa alla classifica che, al termine della finale potrebbe cambiare ma ad oggi è lei la super favorita per la vittoria finale di Tale e Quale show 2025.

Bake Off Italia 2025, 10a puntata/ Diretta ed eliminato: prova tecnica difficilissima, la classifica

Vincitore Tale e Quale Show 2025: Samuele Cavallo probabile sorpresa

Tra i più bravi dell’edizione 2025 di Tale e Quale Show c’è sicuramente Samuele Cavallo che, nei panni di Diodato, ha emozionato tutti. Pur non guidando la classifica, è considerato uno dei probabili vincitori e l’imitazione di Bon Jovi che dovrà fare questa sera potrebbe assegnargli il titolo. Non è da trascurare, tuttavia, neanche la coppia Tony Maiello da una parte e Flavio Insinna e Gabriele Cirlli che, pur con i loro duetti impossibili, hanno dimostrato un talento unico.

La vera sorpresa della serata potrebbe essere Antonella Fiordelisi che, settimana dopo settimana, ha portato a casa voti importanti grazie ai giudici che le hanno riconosciuto grandi miglioramenti ma anche grazie al pubblico che l’ha premiata con le votazioni social. Nonostante non sia considerata una probabile vincitrice, potrebbe conquistare un posto sul podio. Fondamentali, dunque, le imitazioni programmata per la finale.

Come è morto Claudio Villa? Un infarto lo uccise a 61 anni/ Da tempo era malato di cuore