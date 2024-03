Chi è il Vincitore Grande Fratello 2024?/ Ha vinto… testa a testa tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero

Vincitore Grande Fratello 2024: ecco i nomi dei finalisti

Chi è il vincitore del Grande Fratello 2024? Dopo tanti mesi di permanenza nella casa di Cinecittà, questa sera, sarà ufficialmente svelato il nome del vincitore. A decretarlo sarà sempre il pubblico attraverso il televoto, ma in attesa del risultato reale, non mancano i pronostici degli esperti. A contendersi la vittoria, nel corso di una serata lunghissima, saranno sicuramente Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli e Perla Vatiero. Quest’ultimi hanno conquistato la finale nelle precedenti puntate battendo al televoto gli altri concorrenti.

Tuttavia, ai primi cinque finalisti, si unirà un sesto finalista in modo da poter dare vita a veri e propri duelli che porteranno così alla proclamazione del vincitore del Grande Fratello 2024. Il nome del sesto finalista verrà fuori dall’esito del televoto tra Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi.

Beatrice Luzzi e Perla Vatiero super favorite a titolo di “Vincitore Grande fratello 2024”

Secondo i bookmakers, a contendersi la vittoria del Grande fratello 2024 saranno Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Per i bookmakers, la super favorita per la vittoria resta Beatrice Luzzi che, dopo aver superato tanti televoti, non dovrebbe avere rivali sulla vittoria. Occhio, però, a Perla Vatiero che, secondo i bookmakers, potrebbe essere l’unica in grado di strappare la vittoria alla Luzzi. La vittoria di Beatrice, dunque, è quotata a 1.30 per Sisal (1.35 su Snai e 1.40 su BWin) e Perla Vatiero a 3.25 su Sisal e 3.50 su Snai. Quote, quelle di Perla, che scendono al 2.70 su BWin.

Nelle ultime settimane, dunque, complice anche il ritrovato rapporto con Mirko Brunetti, le quotazioni di Perla sono scese fortemente e, ad oggi, rappresenta la nemica numero uno per la vittoria.

Gli outsiders per la vittoria del Grande Fratello 2024

Accanto alle super favorite Beatrice Luzzi e Perla Vatiero che sono state anche protagoniste indiscusse del Grande fratello 2024 dando vita a numerose dinamiche che, per mesi, hanno appassionato il pubblico, non mancano gli outsiders per la vittoria del Grande Fratello 2024 e che sono due veterani del reality, presenti nella casa sin dal primo giorno ovvero Rosy Chin e Massimiliano Varrese. La chef è sempre stata considerata una probabile vincitore del Grande Fratello 2024 sin dal suo ingresso nella casa. Tuttavia, complici anche gli scontri con Beatrice Luzzi, ha perso terreno ed oggi la sua vittoria è quotata tra i 15,00 e i 20,00.

Stesse quotazioni anche per Massimiliano Varrese il cui atteggiamento prima nei confronti di Heidi Baci e poi nei confronti di Beatrice Luzzi, ha diviso fortemente il pubblico. Accanto agli outsiders, poi, non è neanche esclusa una clamorosa sorpresa.

Simona Tagli e Letizia Petris le sorprese

Le vere sorprese come vincitore del Grande Fratello 2024 sarebbero Simona Tagli e Letizia Petris. La prima, entrata in corsa, è riuscita a conquistare la finalissima del Grande Fratello 2024 ed oggi gli esperti quotano la sua vittoria a 33.00 anche se su BWin, la quota scende addirittura a 17,00.

Secondo gli esperti, infine, l’ultimo posto per la finale dovrebbe essere conquistato da Letizia Petris, al televoto con Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. In caso di vittoria al televoto, Letizia si unirà alla cinquina dei finalista e la sua vittoria, attualmente, è quotata tra i 15,00 e i 20,00.

