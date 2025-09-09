Sarabanda Il Torneo dei campioni, chi è il vincitore? Due puntate in onda su Italia 1: da Francesco Blasetti a Ilaria Sambinello

Inizia su Canale Cinque il viaggio di Sarabanda Il Torneo dei Campioni. Il quiz musicale di Enrico Papi entra in una nuova dimensione dopo le puntate estive che abbiamo avuto modo di vedere nelle scorse settimane. Inizia il Torneo dei Campioni, che vedrà i grandi protagonisti di questa edizione sfidarsi in trasmissione, da Francesco Blasetti a Ilaria Sambinello, ecco chi sono alcuni degli artisti. Tra i protagonisti di Sarabanda il Torneo dei Campioni troveremo Francesco Gruosso, 27 anni, di Aversa, nella vita lavora come raccoglitore ecologico ed è entrato nella storia dopo aver vinto ben 17 puntate del format.

Tra i campioni di Sarabanda Il Torneo dei Campioni ci sarà anche Francesco Blasetti, 44 anni, medico oculista di Chiari (Brescia), è conosciuto con il soprannome di Bisturi. Ci sarà spazio a Sarabanda Il torneo dei campioni anche per Marco Briano, capace di vincere ben 126 mila euro nel programma condotto da Enrico Papi su Canale Cinque, aggiudicandosi il montepremi più ghiotto dell’edizione estiva. Giuliano Vacca è il più giovane del gruppo dei campioni che si sfideranno, ha 23 anni ed è giornalista pubblicista oltre a studiare giurisprudenza.

Sarabanda Il Torneo dei campioni, le puntate previste

Saranno due le serate previste per il programma di Enrico Papi nella formula dedicata ai campioni del programma. Oggi martedì 9 settembre e domani mercoledì 10 settembre avranno luogo su Canale Cinque le due puntate speciali, su Italia 1 alle 21.30.

E il livello della qualità si innalza in maniera notevole, visto che a giocarsi la vittoria finale saranno i protagonisti più importanti della passata edizione del programma che salvo colpo di scena sarà riproposto nella versione classica la prossima estate.