Chi è il vincitore tale e quale show 2021 il torneo?/ Gemelli di Guidonia fanno bis?

Tutto pronto per il torneo di Tale e Quale Show 2021 e cresce l’attesa di scoprire il nome del vincitore di questa sorta di Coppa dei Campioni del programma di Carlo Conti. Anche quest’anno lo show di Raiuno si è confermato a grandi livelli, sia per quanto riguarda gli ascolti sia per quanto concerne i talenti in gara. Le imitazioni di quest’anno hanno regalato grandi emozioni, sorprendendo una giuria navigata come quella formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

TALE E QUALE SHOW IL TORNEO 2021/ Diretta, concorrenti e vincitore: Pago favorito?

Questo sera, come quarto giudice speciale, si aggiungerà Antonella Clerici che potrà dire la sua sui concorrenti in gara. Dunque nella finale delle finali ritroveremo Francesca Alotta, Stefania Orlando, Deborah Johnson, Gemelli di Guidonia, Dennis Fantina, Pierpaolo Pretelli e Ciro Priello, ovvero gli artisti che hanno maggiormente impressionato nella edizione appena conclusasi, piazzandosi nei primi posti della classifica. Ma come detto non saranno soli: infatti se la dovranno vedere contro i migliori dell’edizione 2020, vale a dire Barbara Cola, Carolina Rey, Pago e Virginio.

Carolina Rey, Tale e Quale Show 2021 Il Torneo/ Questa volta raggiungerà il podio?

Vincitore Tale e Quale Show 2021, torneo dei campioni: chi sarà?

Con tutti questi campioni in sfida diventa difficile azzardare chi sarà il vincitore anche se sui social le varie fazioni si stanno già scatenando coi loro nomi. Tra i più gettonati abbiamo Pago per la vecchia edizione, ma soprattutto i Gemelli di Guidonia, che vorrebbero fare bis dopo il successo di quest’anno.

Attenzione però anche a Pierpaolo Pretelli, che può contare su una tifosa speciale con un seguito non indifferente: Giulia Salemi. Per scoprire chi riuscirà a sfangarla e a portare a casa Tale e Quale Show 2021 non resta che seguire fino alla fine la puntata di questa sera. La proclamazione del vincitore è dietro l’angolo.

Gemelli di Guidonia: "Grazie ai nostri genitori"/ "Siamo credenti e con dei valori"

© RIPRODUZIONE RISERVATA