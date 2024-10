Ritorna un’altra puntata di Tale e Quale Show, che anche stasera 25 ottobre 2024 ci farà divertire con tante imitazioni e tanti vip che proveranno a scioccare il pubblico interpretando i big della musica. Nelle ultime ore iniziano però a girare i nomi del favorito di questa edizione di Tale e Quale Show e dopo un trionfo meritatissimo nella scorsa puntata di Amalia Villano, questa volta si attende con ansia il nome del prossimo vincitore così da avere più chiaro chi indosserà la corona finale.

In pole position troveremo come al solito i giudici Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello, e Cristiano Malgioglio insieme a Pupo, che sarà “giudice per una sera”. Prima di passare a scoprire chi è il favorito di Tale e Quale Show andiamo a fare un recap di quello che è successo nella scorsa puntata. La vincitrice, Amalia Villano, si è portata a casa un primo posto grazie all’interpretazione magistrale di “Novembre”, una delle canzoni più famose di Giusy Ferreri con 70 punti. Dopo di lei si sono posizionate Verdiana Zangaro e Giulia Penna, che hanno conquistato tutte e due 56 punti. Chi sarà quindi il vincitore di Tale e Quale Show della serata di venerdì 25 ottobre 2024? I rumor parlano chiaro!

Tale e Quale Show, chi è il favorito? Tanti sono i concocorrenti che si sono messi in gioco quest’anno, in un compito che non è di certo facile! Tra loro troviamo Massimo Bagnato, Simone Annicchiarico, Feisal Bonciani, Thomas Bocchimpani e ancora, Roberto Ciufoli, Giulia Penna, Justine Mattera e Kelly Joice. Con loro anche Carmen Di Pietro, Amelia Villano e Verdiana Zangaro. Secondo le indiscrezioni sarebbe proprio quest’ultima la favorita a Tale e Quale Show, e stasera porterà sul palco nientemeno che la bravissima Christina Aguilera.

I social sono convinti, Verdiana Zangaro vincerà questa puntata di Tale e Quale Show. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi oggi si è messa in gioco nel talent di Carlo Conti e fino ad oggi non ne ha sbagliata una! Continua insomma ad essere quella bambina prodigio che quando aveva solo 4 anni incantava tutti interpretando canzoni difficilissime. Oggi è la favorita assoluta per il pubblico di Tale e Quale Show che non vede l’ora di vederla esibire nei panni della famosa cantante americana. Come se la caverà?