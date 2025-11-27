Chi potrebbe vincere X Factor 2025? Ecco come eroCaddeo è riuscito a superare i favoriti e tutti i pronostici
La finale di X Factor 2025 si è trasformata in una delle gare più imprevedibili degli ultimi anni, ribaltando una stagione dominata – almeno sulla carta – da favoriti ben definiti. A spuntarla, secondo i pronostici più freschi, sarebbe infatti eroCaddeo, che potrebbe spuntarla sui “colossi” PierC e Delia. Tutto sembra essere cambiato durante la quinta puntata, durante la quale i concorrenti hanno presentato i propri inediti e la giovane siciliana è finita inaspettatamente al ballottaggio. Non solo, l’inedito del “pupillo” di Achille Lauro ha superato di gran lunga quelli dei suoi compagni, entrando nella top 20 di Spotify.
Un percorso partito in sordina quello del cantautore sardo, con audition meno “spettacolari” rispetto agli altri, ma cresciuto in maniera costante fino a diventare uno dei fenomeni più discussi. Ciò che colpisce non è solo la voce riconoscibile, ma anche il modo in cui riesce a trasformare ogni esibizione in un racconto, nonché la sua grande capacità come autore.
Chi vincerà X Factor? La scalata di eroCaddeo
La sorpresa più evidente è che eroCaddeo, nei pronostici, supera Delia e PierC, i due concorrenti che per mesi hanno dominato le previsioni. Entrambi però sembrano aver raggiunto un picco anticipato e, nelle ultime esibizioni, la loro sicurezza è apparsa meno solida, mentre eroCaddeo ha mostrato proprio allora il suo salto di qualità, imponendosi con naturalezza e con un inedito che sta scalando le classifiche. Ad ogni modo, non resta che continuare a seguire X Factor per scoprire chi, alla fine, l’avrà vinta.