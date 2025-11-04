Ilaria Cerrina Feroni è la moglie di Giorgio Forattini, re della satira morto all'età di 94 anni: il primo incontro e le confessioni sul loro amore

La morte di Giorgio Forattini accende i riflettori sulla vita privata del re della satira, che per anni ha provocato e detto la verità attraverso le sue celebri vignette. Al suo fianco per tanti anni c’è stata Ilaria Cerrina Feroni, donna appartenente a un nobile casato fiorentino, che è in realtà la seconda moglie di Forattini, che prima ha avuto un matrimonio e dei figli con un’altra donna.

Paola e Fabio, chi sono i figli di Giorgio Forattini/ La tragica morte del secondogenito: "Ha cambiato tutto"

In un’intervista rilasciata al Giornale, Feroni ha raccontato di aver conosciuto l’uomo che sarebbe poi diventato suo marito proprio in campo lavorativo: lei si è ritrovata a curare un suo libro per Mondadori e da lì è iniziata una conoscenza: “C’era da organizzare una presentazione, ma lui era irrintracciabile. L’esatto contrario degli scrittori che ti assillano”, ha rivelato, svelando che se l’impatto iniziare era quello di un uomo che ‘ se la tirava’, conoscendolo la verità era un’altra: “[…] gentile, timido. E poi quegli occhi. Fu un colpo di fulmine”, ha rivelato la donna.

Alberto Brambilla, ex marito di Irene Pivetti e figli/ L'amore per Ludovica Maria e Federico

Ilaria Cerrina Feroni, le confessioni della moglie di Giorgio Forattini: “Lui ha sofferto tanto…”

La relazione tra Ilaria Cerrina Feroni e Giorgio Forattini, durata per oltre 40 anni, è stata “cementata” da una serie di sofferenze che entrambi hanno provato nella loro vita. Un’affermazione fatta proprio dalla donna nel corso dell’intervista al Giornale, durante la quale ha spiegato che il marito “ha sofferto per la separazione dalla prima moglie e per non aver più potuto vedere i figli piccoli.” Ma non è tutto, perché Forattini ha anche dovuto affrontare la morte prematura del figlio secondogenito Fabio, un dolore che lo ha accompagnato fino alla fine dei suoi giorni.