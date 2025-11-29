Ilaria D'Amico, chi è la giornalista sportiva e questa sera ballerina per una notte a Ballando con le stelle: l'infanzia complicata e la carriera

Sarà Ilaria D’Amico la ballerina per una notte di questo sabato di Ballando con le stelle. La giornalista, moglie di Gigi Buffon e mamma di due figli, di cui uno avuto proprio dall’ex portiere della Juventus, è nata a Roma nel 1973. La sua avventura nel mondo del giornalismo è iniziata dopo aver abbandonato la carriera da avvocato: Ilaria si era infatti iscritta a giurisprudenza con l’intenzione di diventare penalista, quando ha capito a solo quattro esami dalla laurea di voler fare altro. Grazie all’amicizia con Arnaldo Santoro conobbe Renzo Arbore che la invitò in Rai, facendole condurre La giostra del gol. Da quel momento è iniziata la grande passione per il mondo dello sport e in particolare del calcio di Ilaria D’Amico, che con il tempo ha acquisito sempre più padronanza del gergo calcistico fino a condurre sempre per Rai International degli speciali sui Mondiali del 1998 e sugli Europei del 2000.

Nel 2003 per la D’Amico è iniziata l’avventura con Sky, emittente privata con la quale ha a lungo lavorato. Per anni è stata il volto di Sky Calcio Show ma anche Sky Tg 24, occupandosi anche di politica. Nel 2018 si è poi concentrata sulla Champions League, rimanendo per altri due anni nella squadra di Sky, per poi lasciare il lavoro per ragioni familiari e non soltanto. Ilaria D’Amico, proprio nel 2020, ha perso la sorella malata da tempo, ma già da tempo meditava la decisione di abbandonare il lavoro, dedicandosi ad altri progetti.

Ilaria D’Amico, che prima di ottenere un successo straordinario in tv con il calcio ha tentato la carriera la penalista, in realtà da ragazza coltivava anche un altro sogno: quello di insegnare “per stare in mezzo ai ragazzi nell’adolescenza, il periodo fondamentale della formazione di chiunque” come ha raccontato proprio lei. La giornalista, nata da un matrimonio già finito, non sarebbe dovuta venire al mondo: i genitori, infatti, non si amavano più e la mamma aveva scelto di abortire, ma a un passo dalla decisione, non lo fece. “Sono qui per caso” ha dichiarato Ilaria a Vanity Fair. Un caso che l’ha portata ad essere una delle giornaliste sportive più ammirate.