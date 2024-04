Chi è Ilaria Macchia, compagna di Giuliano Sangiorgi/ Carriera, curiosità e la figlia Stella

Nel segno dell’arte, sono innumerevoli i modi per trasmettere e veicolare emozioni; dalla musica alla scrittura, Giuliano Sangiorgi e la sua compagna Ilaria Macchia rappresentano un sodalizio che senza dubbio primeggia in quanto a caratura artistica. Il frontman dei Negramaro è tra le penne più ambite del settore, senza dimenticare la sua voce inconfondibile che tra acuti e falsetto è capace di regalare racconti densi di vissuto. Non è da meno la sua compagna che proprio nel settore della scrittura vanta una carriera degna di nota.

Prima di addentrarci nelle curiosità relative alla carriera di Ilaria Macchia – compagna di Giuliano Sangiorgi – scopriamo qualcosa in più in riferimento al loro amore, laddove possibile. Insieme da diversi anni, hanno sempre avuto come monito quello di tenersi alla larga dalla sovraesposizione mediatica limitando al minimo dichiarazioni e circostanze simili. Tale scelta ha sicuramente giovato alla loro stabilità e unione, impreziosita nel 2018 dalla nascita della figlia, Stella.

Ilaria Macchia, dal grande schermo all’editoria: la spiccata passione per la scrittura

Giuliano Sangiorgi e Ilaria Macchia sono entrambi pugliesi, condividono le origini ma soprattutto la passione per l’arte: la scrittura li accomuna dato che anche la compagna del cantante, di professione, si occupa di mettere nero su bianco storie con messaggi importanti da veicolare. Alle spalle ha una carriera avviata da scrittrice e sceneggiatrice, partendo dalla gavetta degli studi di cinema presso il Centro Sperimentale di Roma.

La carriera da scrittrice di Ilaria Macchia – compagna di Giuliano Sangiorgi – ha come baricentro proprio il cinema; tra i progetti più importanti sono da annoverare “L’attesa” e “Non è un paese per giovani”. Oltre al grande schermo, il valore della sua scrittura ha come polo di interesse anche l’editoria, come dimostrato dal romanzo d’esordio nel 2017: “Ho visto un uomo a pezzi”.

