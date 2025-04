C’è anche Ildar Young è tra i ballerini ospiti dello show evento “Viva la danza” dell’Étoile Roberto Bolle che omaggia una delle arti più amate del nostro Paese: la danza. Il giovane ballerino è pronto a condividere ancora una volta il palcoscenico con Roberto Bolle in una serata che si preannuncia davvero unica nel suo genere. Ma chi è Ildar Young? Non solo ballerino professionista e coreografo, Ildar si è fatto conoscere anche come attore e modello collaborando con diversi marchi di moda. In particolare come attore ha partecipato alla serie tv “BALLET” diretta da Sangadzhiev e nella Serie TV “Those About To Die” condividendo il set con il Premio Oscar Anthony Hopkins per la regia di Roland Emmerich.

Nato a Mosca, sin da bambino ad Ildar viene diagnosticato l’autismo, ma la madre per aiutarlo a gestire e superare le difficoltà decise di iscriverlo alla scuola di danza “Todes” diretta da Alla Dukhova. Una scelta che ha sicuramente cambiato la vita del giovane Ildar che ha trovato nella danza la sua ancora di salvezza.

Chi è Ildar Young, il ballerino che balla con Roberto Bolle in Viva la danza

La danza entra sin dalla tenera età nella vita di Ildar Young che, una volta diventata adolescente riesce con il suo talento a conquistarsi il posto di solita nel balletto “Todes”. E’ l’inizio di una carriera internazionale che lo porta a condividere il palcoscenico con grandissimi ballerini e coreografi realizzando così il sogno di una vita. “La danza è la mia condizione. È grazie a lei che posso mostrare come mi sento: le mie paure, emozioni, esperienze” – ha raccontato il giovane ballerino che predilige come stili la danza hip-hop e contemporanea.

Non solo ballerino, visto che Ildar crescendo e perfezionandosi nella danza è diventato anche coreografo condividendo molti dei suoi lavori anche sui social network dove è molto seguito. Oltre alla danza è riuscito a ritagliarsi anche dei momenti nel mondo del cinema e della moda, ma la danza resta il suo primo grande amore. “La danza è vita. Senza di lui, non saprei come trasmettere le mie emozioni” – ha detto Ildar che tra i suoi progetti futuri sogna di esibirsi in giro per il mondo.