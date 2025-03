Tutto su Ingrid Bergman

Ingrid Bergman è stata un’attrice svedese che, con la sua arte, ha cambiato il mondo del cinema. Nata a Stoccolma nel 1915, dopo aver recitato in alcuni film svedesi, ottenne il successo internazionale nel corso degli anni quaranta, affermandosi come stella di prima grandezza a Hollywood recitando in film famosissimi come Casablanca (1942), Per chi suona la campana (1943), Le campane di Santa Maria (1945), Io ti salverò (1945), Notorious – L’amante perduta (1946), Il peccato di Lady Considine (1949) (in questi ultimi tre film fu diretta da Alfred Hitchcock) e Angoscia (1944), che le valse il suo primo Oscar alla miglior attrice.

Amante del cinema di Roberto Rossellini gli scrisse una lettera chiedendo di poter essere diretta da lui. Tra i due nacque anche l’amore e la storia scatenò polemiche perché entrambi erano sposati.

Ingrid Bergman e l’incontro con Oriana Fallaci

Nel corso della sua carriera, Ingrid Bergman ha collezionato tantissimi premi e riconoscimenti come tre premi Oscar, quattro Golden Globe, un premio BAFTA, due David di Donatello, due Emmy e un Tony. L’American Film Institute, inoltre, l’ha inserita al quarto posto tra le più grandi star della storia del cinema.

L’attrice svedese è stata una vera diva del cinema internazionale e, ancora oggi, è considerata un’icona da seguire per talento, classe ed eleganza da tutti coloro che sogno un futuro nel mondo del cinema.. Nel corso della sua carriera, la Bergman rilasciò anche un’intervista a Oriana Fallaci a cui parò anche del rapporto con il tempo che passa: “Deve credermi, invece: io non ho paura di invecchiare. Invecchiare per me è interessante e riposante. Vede, invecchiando si può sempre dire no, io questa cosa non la faccio, perché ho capito che è sbagliata. Con gli anni si impara e quando si è imparato non si ha più paura di sbagliare: si conoscono i risultati”, diceva come si legge sul portale La Mescolanza.

