Chi è Ippopotamo, Il cantante mascherato 2023/ Indizi, Zucchero o Bobby Solo? Il web azzarda

Ippopotamo, Il Cantante Mascherato 2023: chi è? Milly Carlucci pone l’attenzione sul look del concorrente

Si avvicina il debutto del Cantante Mascherato 2023 e cresce l’attesa del pubblico di vedere all’opera i nuovi concorrenti. Tra questi c’è senza dubbio il simpaticissimo Ippopotamo, una maschera che incuriosisce il web e i fan del programma di Milly Carlucci. Quale personaggio famoso si nasconde dentro Ippopotamo? Sui social i rumors e i chiacchiericci si intensificano, soprattutto dopo gli indizi che la conduttrice e i suoi collaboratori hanno diffuso tramite la pagina Instagram ufficiale dello show.

Gianluca Vacchi indagato: "abusi edilizi in Sardegna"/ Nel mirino villa da 15 milioni

Allora quali informazioni abbiamo su questo concorrente? Nella clip di presentazione, Milly Carlucci rivolge la sua attenzione sul look del personaggio e mostra un disegno che secondo qualcuno sarebbe persino troppo rivelatorio. “Da che cosa è vestito e perché è vestito così?”, domanda al pubblico Milly Carlucci. “Che abito è questo? Perché dovete sapere che c’è una citazione in questo abito…”, suggerisce la conduttrice.

Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet/ "Siamo innamorate e felici. Essere nonne…"

Il Cantante Mascherato 2023: Ippopotamo è uno tra Zucchero e Bobby Solo? Il web si sbilancia

“Forse abbiamo toppato”, dice nel video Instagram il collaboratore di Milly Carlucci, mentre la conduttrice tenta di fornire ai fan indizi concerti sul concorrente del Cantante Mascherato. “Eh sì perché poi c’è il popolo dei social che capisce o chi per strada ti dice di non aver capito niente…”, continua Milly Carlucci, che torna ad insistere sul look di Ippopotamo. “Avete individuato lo stile di questo abito?”, domanda ancora la padrona di casa.

Sui social così arrivano le prime risposte e le prime ipotesi del pubblico, che si diverte a rilanciare il possibile nome. C’è chi indica il cantante Zucchero, ma anche chi invece ritiene sotto la maschera si nasconda il mitico Bobby Solo. E’ forse ancora troppo presto capire chi sia il concorrente misterioso, ma grazie agli indizi di Milly Carlucci e il suo staff, il cerchio delle ipotesi sembra potersi restringere.

Veronica Maya: "Ho avuto un'interruzione di gravidanza"/ "Mi trovavo in Brasile e..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Cantante Mascherato Rai1 (@ilcantantemascheratorai1)













© RIPRODUZIONE RISERVATA