Irama, vita privata e sentimentale viaggiano di pari passo: nel suo cuore ci sarebbe la bella Elena Rose

Da qualche mese a questa parte l’ex stella di Amici, Irama, sarebbe felicemente fidanzato con Elena Rose. Il cantante che abbiamo visto impegnato al Festival di Sanremo lo scorso febbraio con il brano Lentamente, avrebbe ritrovato una certa serenità a livello sentimentale. Il condizionale è d’obbligo, dato che lo stesso artista non lascia molti indizi e non dà quasi mai riferimenti precisi sulle questioni di cuore. Questo perché il suo passato amoroso è stato particolarmente turbolento, con tante storie e storielle finite male.

L’ultima sarebbe quella con Victoria Stella Doritou, iniziata nel 2022 e giunta al termine dopo alcuni mesi per visioni di vita differenti. Nel passato del cantante ci sarebbero tante altre relazioni, tra cui quelle con Ana Yanirsa, Giulia Tascione, Nicole Vergnai, Sephora Ferillo, Megghi Galo e, soprattutto, Giulia De Lellis.

Irama, l’amore misterioso per Elena Rose e il sogno San Siro che si realizza: “Credo in una cosa…”

Oggi il cantante avrebbe ritrovato la serenità con Elena Rose, cantante di 29 anni di origini venezuelane, molto famosa in America dopo aver collaborato con Ricky Martin, Selena Gomez, Maluma e molti altri. Sulla presunta relazione Irama non si è mai sbilanciato, anzi ha sempre spostato l’attenzione sulla sua musica, evitando di alimentare il chiacchiericcio mediatico.

“Da piccolo nel gossip mi ci sono trovato. Oggi non giudico ma cerco di restarne fuori”, ha raccontato non molto tempo fa ai microfoni di Sky Tg 24. “Più cresco più mi concentro sulla musica dal vivo. Credo nel tempo e nella crescita. Anni fa potevo fare i palazzetti e invece ho iniziato dai club per fare un percorso. Sono ambizioso ma nel rispetto dei tempi”, ha raccontato invece a proposito della sua carriera che vedrà per la prima volta nel 2026, il concerto a San Siro.

