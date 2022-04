Irene Bellini, moglie di Roberto Giacobbo/ lui: “mi ha insegnato cos’è la bellezza”

Irene Bellini è la moglie di Roberto Giacobbo, ha 59 anni, ha origini romane ed è sempre sorridente. Frequenta il liceo classico, si laurea in giurisprudenza e poi entra a far parte del mondo dello spettacolo facendo il suo esordio come autrice di programmi tv. Lavora per la Rai e proprio grazie a questa, nel 1988 incontra l’amore della sua vita, Roberto. In un’intervista al settimanale Panorama, i due hanno raccontato che erano stati invitati a cena da alcuni amici in comune, lei era in ritardo e quando arrivò a casa dell’amico, fu proprio Giacobbo ad aprire la porta. Nonostante ciò, tra i due è sbocciato l’amore solo in seguito, durante una collaborazione professionale.

Irene è stata l’autrice del programma Stargate-linea di confine, uno dei programmi condotti da Giacobbo. Poi, nel 2018 Irene ha fondato una sua casa di produzione, che ha proposto a Mediaset il programma Freedom-oltre il confine, programma di scienze e mistero che ha avuto come conduttore proprio il marito Giacobbo. Insomma, i due sono da sempre una coppia in amore e in ambito lavorativo, inseparabili e a quanto pare innamorati come il primo giorno.

Irene Bellini, l’amore per Shakespeare e per le sue figlie

Fuori dai riflettori, Irene Bellini è anche una saggista e scrittrice affermata. La sua opera più famosa è legata al suo amore per Shakespeare e si intitola: “Il segreto di Shakespeare”; l’opera indaga sulla stesura dei capolavori del bardo britannico. Irene e Giacobbo si sposano nel 1990 e poi coronano il loro amore con l’arrivo delle loro tre figlie: Giovanna, Angelica e Margherita. A proposito di Shakespeare, tempo fa, in onore del compleanno della moglie, Giacobbo le dedicò un meraviglioso post su instagram in cui scrisse: ” ‘Quale autore al mondo potrà insegnarvi la bellezza come uno sguardo di donna?’ Non penso possa esistere frase più calzante di questa scritta da Shakespeare per fare gli auguri di buon compleanno a colei che è la mia compagna e autrice del nostro Freedom. L’ho incontrata sul lavoro tanti anni fa e siamo andati talmente d’accordo che ci siamo sposati…Grazie per avermi insegnato, e per insegnarmi ancora, cos’è la bellezza. Tanti auguri Irene!”. A breve vedremo Giacobbo sul palco di Big Show, programma condotto da Enrico Papi; è molto probabile che lei sarà li in platea per sostenerlo.

