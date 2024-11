Il focus degli appassionati di serie tv è tutto su L’Amica Geniale 4; il quarto capitolo è carico di intrecci e nuovi scenari che, come magneti, certamente attireranno ancora una larga fetta di pubblico. Nel ruolo di protagonista, al fianco di Alba Rohrwacher, avremo la talentuosa Irene Maiorino nei panni della giovane ‘Lila’, ovvero Lina. Ma chi è l’attrice classe 1985?

Nonostante la giovane età, Irene Maiorino – protagonista in L’Amica Geniale 4 – vanta curriculum di tutto rispetto nel mondo della recitazione. Ha infatti iniziato da giovanissima a coltivare la passione per il mondo del cinema e del teatro, distribuendo i suoi impegni nel tempo anche con diversi progetti dedicati al piccolo schermo. Tra i suoi impegni più lontani del tempo spicca “Io non ci casco” del 2008 mentre di recente l’abbiamo apprezzata in “Le ragazze non piangono”. Come anticipato, non si è fatta mancare gli impegni in tv in diverse fiction di successo: da Gomorra a Il commissario Ricciardi, passando per Il bello delle donne… Alcuni anni dopo. Ora, nei panni di Lila, è pronta a conquistare il pubblico de L’Amica Geniale 4. “E’ stata una sfida affascinante, a tratti destabilizzante” – ha spiegato l’attrice, come riporta Libero – “L’aspetto che più mi ha attirato di questo personaggio è il suo essere contro le etichette, si rifiuta di seguire le convenzioni…”.

Fidanzato di Irene Maiorino, attrice L’Amica Geniale 4: vita privata ‘off limits’

Ma chi è il fidanzato di Irene Maiorino? Questa una delle domande che forse intrattiene gli appassionati de L’Amica Geniale 4 sempre attenti anche alle curiosità di gossip. Per buona pace dei fan della cronaca rosa, la risposta non può essere esaurita con una risposta certa. Non si hanno infatti notizie sulla vita privata dell’attrice protagonista nella serie tv; dunque, non sappiamo se nel cuore di Irene Maiorino ci sia un fidanzato o sia attualmente single. Sul fronte personale sappiamo solo che, originaria di Napoli, vive oggi a Roma per coltivare con frequenza la sua passione per la recitazione. Tra l’altro, in riferimento ai genitori, sappiamo che la madre – come racconta Libero – è di origini francesi.