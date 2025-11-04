Chi è Irene Pivetti? Alcune informazioni sulla carriera, sul suo rapporto con la sorella Veronica e sulla condanna per evasione fiscale.

Irene Pivetti sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve nella puntata di stasera, martedì 4 novembre 2025, dove sicuramente parlerà della sua sfera professionale, dei suoi problemi economici e con la giustizia, della sua rinascita e molto altro ancora. Nel corso della sua carriera ha lavorato come giornalista, conduttrice ed è riuscita a farsi spazio anche nel mondo della politica. All’età di 31 ha ricoperto il ruolo di presidente della Camera dei deputati, la più giovane nella storia della Repubblica.

Irene Pivetti choc: "Non avevo più i soldi per mangiare"/ "Sono dovuta ricorrere alla Caritas"

In passato Irene Pivetti si è fatta spazio anche nel mondo della televisione e dello spettacolo, ha partecipato a diversi programmi come: Bisturi! Nessuno è perfetto, Ballando con le stelle e La Fattoria. Molto famosa è anche la sorella, l’attrice Veronica Pivetti, con la quale ha sempre avuto un rapporto speciale. In varie occasioni entrambe hanno fatto sapere di essere sempre state unite e continuano ad esserlo nonostante si vedono poco perché vivono in città diverse e ognuna di loro ha la sua vita.

I problemi economici e la condanna per evasione fiscale: Irene Pivetti ha cambiato vita

Nel 2024 l’ex presidente della Camera ha dovuto fare i conti con una condanna a quattro anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio per le fine vendita in Cina delle Ferrari, lei però si è sempre proclamata innocente. Dopo la condanna la sua vita ha preso una piega sempre più delicata, ha vissuto momenti davvero difficili a causa della sua situazione econoica. In una passata intervista ha rivelato che non aveva nemmeno i soldi per mangiare e non sapeva come andare avanti.

In preda alla disperazione è stata costretta a ritirare alla Caritas pacchi con cibo e lattine. Le cose sono migliorate quando ha iniziato a lavorare con una cooperativa di ex detenuti. All’inizio era solo una volontaria, poi hanno iniziato a darle uno stipendio di mille euro al mese ed è stata per lei una rinascita. Più volte ha detto che la politica è sparita nei momenti più bui della sua vita, infatti si è ritrovata da sola e non sapeva come riprendere in mano la sua vita.