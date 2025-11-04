Chi è Irene Pivetti? Alcune informazioni sulla carriera, sul suo rapporto con la sorella Veronica e sulla condanna per evasione fiscale.
Irene Pivetti sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve nella puntata di stasera, martedì 4 novembre 2025, dove sicuramente parlerà della sua sfera professionale, dei suoi problemi economici e con la giustizia, della sua rinascita e molto altro ancora. Nel corso della sua carriera ha lavorato come giornalista, conduttrice ed è riuscita a farsi spazio anche nel mondo della politica. All’età di 31 ha ricoperto il ruolo di presidente della Camera dei deputati, la più giovane nella storia della Repubblica.
In passato Irene Pivetti si è fatta spazio anche nel mondo della televisione e dello spettacolo, ha partecipato a diversi programmi come: Bisturi! Nessuno è perfetto, Ballando con le stelle e La Fattoria. Molto famosa è anche la sorella, l’attrice Veronica Pivetti, con la quale ha sempre avuto un rapporto speciale. In varie occasioni entrambe hanno fatto sapere di essere sempre state unite e continuano ad esserlo nonostante si vedono poco perché vivono in città diverse e ognuna di loro ha la sua vita.
I problemi economici e la condanna per evasione fiscale: Irene Pivetti ha cambiato vita
Nel 2024 l’ex presidente della Camera ha dovuto fare i conti con una condanna a quattro anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio per le fine vendita in Cina delle Ferrari, lei però si è sempre proclamata innocente. Dopo la condanna la sua vita ha preso una piega sempre più delicata, ha vissuto momenti davvero difficili a causa della sua situazione econoica. In una passata intervista ha rivelato che non aveva nemmeno i soldi per mangiare e non sapeva come andare avanti.
In preda alla disperazione è stata costretta a ritirare alla Caritas pacchi con cibo e lattine. Le cose sono migliorate quando ha iniziato a lavorare con una cooperativa di ex detenuti. All’inizio era solo una volontaria, poi hanno iniziato a darle uno stipendio di mille euro al mese ed è stata per lei una rinascita. Più volte ha detto che la politica è sparita nei momenti più bui della sua vita, infatti si è ritrovata da sola e non sapeva come riprendere in mano la sua vita.