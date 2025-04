Irma Testa, chi è la concorrente di The Couple: la carriera sportiva

Irma Testa è, assieme alla sorella Lucia, una delle protagoniste della prima edizione di The Couple su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. La pugile si è messa in gioco sul fronte televisivo affrontando una nuova sfida, l’ennesima della sua straordinaria carriera sportiva, che l’ha vista e la vede tuttora eccellere nella boxe e raggiungere prestigiosi traguardi. Originaria di Torre Annunziata e classe 1997, si è avvicinata a tale disciplina sin da giovanissima mettendosi in mostra nelle prime competizioni in età adolescenziale.

Anna, chi è la mamma Irma Testa? "A 15 anni le ho detto di essere gay"/ "Come ha reagito? Ha detto che..."

In carriera ha conquistato traguardi importanti, come la medaglia di bronzo nei pesi leggeri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma anche il record di prima pugile italiana a prendere parte a un’edizione dei Giochi Olimpici, quella di Rio de Janeiro del 2016. In carriera vanta anche diverse partecipazioni ad altre competizioni nazionali ed internazionali, diventando campionessa nei pesi piuma a livello europeo nel 2019 e a livello mondiale nel 2023.

Irma Testa, chi è la fidanzata Alessandra?/ Ha stravolto la sua vita solo per starle vicino

Irma Testa e il coming out nel 2021: “Da quando ero ragazzina…“

Irma Testa si sta ambientando benone a The Couple, tra momenti di svago, confessioni e nuove sfide. La convivenza forzata nel programma di Ilary Blasi sta facendo emergere aspetti della vita privata e sentimentale dei concorrenti, curiosità e aneddoti divertenti. Nel caso di Irma Testa, la campionessa di boxe ha fatto sapere di essere fidanzata da tempo con un’altra donna. Lo stesso per sua sorella Lucia, con cui è in grande sintonia ovviamente.

Il coming out è avvenuto nel 2021, quando in una intervista a Vanity Fair la ragazza sottolineò l’importanza di ammettere il proprio orientamento sessuale senza timori o vergogna. “Da quando ero ragazzina provo attrazione per le donne, ma qualche volta l’ho provata anche per i maschi“, riconosce Irma Testa. “Le etichette è giusto che ci siano: per fare che le cose diventino normali bisogna prima passare dalle etichette. Ma io non le uso perché a me non piacciono“, ha sottolineato saggiamente la campionessa.

Lucia Testa, chi è la sorella che Irma 'chiama' seconda madre?/ "Rinunciò alla carriera per lei"