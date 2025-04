Tutto su Isabella, la dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le dame del parterre del trono over di Uomini e Donne spicca la presenza di Isabella, donna bellissima dai capelli biondi e gli occhi chiari e dal fisico snello e longilineo. La dama, nata da madre svedese e padre siciliano, rappresenta un mix perfetto della bellezza nordica e del carattere forte, duro e determinato delle donne siciliane. Fiera, orgogliosa e sicura di ciò che cerca, Isabella si è immediatamente fatta notare anche per le continue discussioni con Tina Cipollari che, sin dal suo primo centro studio, non ha gradito l’atteggiamento nei confronti delle altre donne.

Secondo la bionda opinionista, infatti, Isabella si è presentata come una donna dall’atteggiamento altezzoso e superiore nei confronti delle altre donne. Impressione che, però, Isabella ha sempre rifiutato ribadendo di essere sempre dalla parte delle donne.

Isabella bacia Diego: nascerà l’amore a Uomini e Donne

L’avventura di Isabella nel parterre del trono over di Uomini e Donne è cominciata con una frequentazione con Giuseppe, il cavaliere che è uscito per diverso tempo con Sabrina Zago. Dopo il primo appuntamento, sia Giuseppe che Isabella hanno manifestato grande entusiasmo per la conoscenza che, però, è poi finita per volere della dama che ha capito di non provare un forte trasporto nei suoi confronti.

Isabella, così, ha provato a conoscere altri uomini tra cui Diego. Nella puntata di Uomini e Donne dell’11 aprile 2025, su invito di Maria De Filippi, Isabella raggiunge il centro dello studio insieme a Diego con cui ha cominciato una conoscenza. I due raccontano di essere usciti insieme, di aver trascorso una piacevole serata e di essersi baciati prima di salutarsi. Bacio che, per il momento, non convince Tina cipollari.