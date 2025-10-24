Tutto quello che c'è da sapere su Isabella, dama del trono over che lascia Uomini e donne dopo aver chiuso con Christian e Mario Lenti.

Con un papà siciliano e una mamma svedese, Isabella July è cresciuta tra l’Italia e la Francia, ha origini nobili e parla più lingue. Mamma di un ragazzo che è nato da quella che è stata la sua relazione più importante, Isabella ha scelto di mettersi in gioco partecipando a Uomini e Donne dove, nel corso di un confronto con Christian, il cavaliere che ha frequentato per un mese, ha svelato di essere impegnata anche in un corso immobiliare che le serve per il lavoro.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 24 ottobre 2025/ Cinzia e Isabella infiammano lo studio

Presente nel programma sin dalla scorsa stagione, Isabella non ha ancora trovato l’amore. Da un mese, però, frequenta Christian, uno dei nuovi cavalieri del parterre con cui sembrava potesse nascere una relazione ma, alcune incomprensioni, hanno portato prima i due a discutere e poi a chiudere definitivamente la relazione.

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon: arriva il primo bacio in pubblico/ Gli ex Uomini e Donne beccati così

Isabella, confronto con Christian e Mario a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 24 ottobre 2025, Isabella si accomoda al centro dello studio e ammette di essere “schifata” dalle accuse che le ha fatto Christian. Quest’ultimo, dopo aver scoperto della scelta di Isabella di uscire con Mario Lenti, si è risentito spiegando che non sapeva nulla della sua decisione e di capire il motivo per cui gli ha dato dell’immaturo. Nella puntata odierna, Maria De Filippi spiega che Christian è convinto che Isabella abbia cominciato ad uscire con lui per la sua posizione economica e non per la sua persona. Un’accusa durissima che Isabella respinge.

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani: dalla crisi alla convivenza/ Rivelazioni degli ex Uomini e Donne

La dama, inoltre, si confronta con Mario Lenti che la scorsa volta l’ha consolata dopo la lite con Christian. Mario vorrebbe così ballare con Isabella ma la dama lo ferma e gli spiega di considerarlo solo un amico. Poi aggiunge che ha rivisto una persona della sua città che ha intenzione di frequentare e lascia la trasmissione.