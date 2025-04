Tina Cipollari e Isabella: scontro a Uomini e Donne

Tra Tina Cipollari e Isabella, nuova dama del trono over di Uomini e Donne che si è messa in mostra per il portamento elegante e raffinato non c’è simpatia. Tra la dama e la bionda opinionista è andato in scena l’ennesimo scontro durante il quale sono volate parole forti. Dopo le discussioni avvenute nelle scorse puntate quando Isabella frequentava Giuseppe, il cavaliere che ha avuto una frequentazione con Sabrina Zago con cui, poi, tutto è finito, nella puntata di Uomini e Donne dell’8 aprile 2025, il clima tra le due è diventato di fuoco.

Rossella Brescia: chi è e l'arrivo a Uomini e Donne/ In coppia con Gianni Sperti, incanta lo studio

Tutto stava andando per il meglio in puntata fino a quando Maria De Filippi non ha chiamato al centro Isabella che sta conoscendo un altro signore del parterre. Tina è apparsa subito molto interessata ad ascoltare i dettagli dell’appuntamento ma alla prima parola della bionda opinionista è iniziata la lite.

Volano parole di fuoco tra Tina Sipollari e Isabella

“Voglio ascoltare”, esordisce Tina Cipollari, pronta a punzecchiare Isabella che, però, raccoglie subito la provocazione puntando il dito contro la bionda opinionista. “Non ti permettere perché difendo le donne perché mi vuoi mettere sempre in cattiva luce”, afferma la dama. “Ma ti dei dimenticata quello che hai detto la prima puntata? Hai detto che erano donne insicure. Questa è un’altra versione di te. Vai a cac*are. Questa è una che difende le donne?”, chiede Tina Cipollari perdendo la pazienza.

Chi è Giuseppe, cavaliere di Uomini e Donne/ Sfida di ballo con Gianni Sperti: giudici i ballerini di Amici

“Quando apri quella cavolo di bocca, mi urti il sistema nervoso. Questa voce non la voglio neanche sentire”, dice ancora la bionda opinionista. Tina, poi, va dietro le quinte per poi rientrare. “Quando dici forse perché ci sono io, vorrei capire ma chi caz*o sei”, sbotta la Cipollari che poi va dietro le quinte chiedendo di non essere disturbata. “Ci tengo a dire una cosa importante. Io amo le donne, aiuto le donne e quando posso le aiuto”, “Tu non sei nessuno”, conclude Tina. “Io so quello che valgo”, chiude Isabella.