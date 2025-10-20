Tutto su Isabella, dama del trono over di Uomini e Donne che, in studio, si scontra con Marina.

Tra le dame del parterre del trono over di Uomini e Donne c’è anche Isabella July che è arrivata in trasmissione nella scorsa stagione. Isabella, una bellissima donna dai capelli biondi, gli occhi chiari e un portamento elegante e raffinato, ha un padre siciliano e una madre svedese grazie ai quali è cresciuta tra Montecarlo e la Sicilia. Dopo essersi diplomata in Francia, Isabella ha continuato gli studi di moda a Milano dove ha alimentato anche la passione per la musica. In passato, ha vissuto una relazione importante con il padre di suoi figlio. I due si erano conosciuti da giovani per poi ritrovarsi dopo qualche tempo e vivendo una relazione che, tra vari alti e bassi, si è poi interrotta.

Chi è Ernesto, corteggiatore di Cristiana Anania a Uomini e Donne/ Prima esterna e Federico va via

Ufficialmente single, Isabella ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per rimettersi sentimentalmente in gioco e per provare a cercare nuovamente l’amore. La telefonata della redazione è arrivata nel giorno del funerale della madre, come ha raccontato lei stessa al magazine della trasmissione, vedendo in quella telefonata un segno.

Marina, chi è la dama di Uomini e Donne/ Il tira e molla con Arcangelo

Isabella contro Marina a Uomini e Donne: scontro in studio

Isabella è arrivata nel parterre del trono over di Uomini e Donne nella scorsa stagione cominciando a conoscere alcuni cavalieri e scontrandosi, spesso in studio, sia con le altre dame che con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Nella puntata di Uomini e Donne del 20 ottobre 2025, Isabella torna al centro della discussione per uno scontro con Marina che, dopo aver chiuso la conoscenza con Arcangelo, ha deciso di dare una nuova possibilità al cavaliere. Una scelta, quella di Marina, che dà il via ad un dibattito in studio portando Isabella a puntare il dito contro Marina a cui dà della pazza per la dama in studio urla. “Sembri una pazza quando urli. Vedo reazioni assurde”, dice Isabella.

Gemma Galgani piange per Mario Lenti a Uomini e Donne/ La dama sbotta in studio e attacca il cavaliere