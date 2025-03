Tutto su Isabella, la dama del trono over di Uomini e Donne

Isabella è una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne. Capelli chiari, portamento elegante e raffinato, la dama lavora come consulente commerciale. Della sua vita privata, tuttavia, si sa ancora poco. Nonostante tutto, Isabella è riuscita a conquistare la popolarità per la frequentazione con Giuseppe. Dopo aver chiuso la storia con Sabrina, Giuseppe ha deciso di cominciare una conoscenza con isabella che, in studio, ha mostrato di avere un carattere forte e deciso al punto da essersi scontrata più volte con Tina Cipollari.

“Vuoi uscire tu con Giuseppe?”, è stata la domanda fatta da Isabella alla bionda opinionista che ha attaccato la dama anche per l’atteggiamento che ha avuto nei confronti di Sabrina. Nonostante le critiche, la dama ha scelto di continuare comunque a conoscere Giuseppe.

Isabella e la nuova uscita con Giuseppe a Uomini e donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 25 marzo 2025, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Giuseppe mandando in onda il filmato della nuova uscita. “Un’esterna proprio insipida”, commenta Tina Cipollari al termine del filmato. Maria De Filippi, poi, fa entrare in studio anche Isabella che, però, fa un passo indietro. “Provo simpatia per lui”, dice la dama che viene così invitata da Tina ad accomodarsi.

“Mi aspettavo una risposta diversa. Devi uscire con un uomo che ti piace”, sbotta Tina Cipollari che, al commento di Isabella che fa notare come anche lei non sia chiara con i suoi corteggiatori, perde la pazienza – “Non devi paragonare le tue storie con le mie. Tu sei obbligata a dare una risposta, io sto giocando. La settimana scorsa eri una donna, oggi sei un’altra. Hai dato sei versioni di te”, conclude la bionda opinionista.