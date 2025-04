Tutto su Isabella, dama del trono over di Uomini e Donne

Isabella è una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne che, con la sua bellezza, non è passata inosservato all’occhio del pubblico e dei cavalieri. Figlia di papà siciliano e mamma svedese, Isabella è un mix perfetta di bellezza italiana e nordica. Alta, snella, bionda e con lo sguardo glaciale, Isabella ha conquistato, inizialmente, il centro dello studio per la frequentazione, oggi finita, con Giuseppe. Isabella è mamma di un ragazzo di 16 anni come ha spiegato lei stessa durante uno scontro con Diego Di Fazio ed oggi cerca un uomo con cui avere una storia stabile.

Chi sono Rosanna e Giuseppe di Uomini e Donne/ Età, lavoro, ex e figli della nuova coppia del Trono Over

Il sogno della dama, infatti, è avere accanto una persona che sia presente, con cui fare progetti di vita, trascorrere le varie festività e le vacanze. Chiusa la frequentazione con Giuseppe, ha cominciato ad uscire con Diego con cui, oggi, tutto finisce.

Isabella di Uomini e Donne: perché chiude con Diego Di Fazio

La frequentazione tra Diego Di Fazio e Isabella sembrava andare tutto a gonfie vele. Entrambi esprimono il desiderio di andare avanti fino alla puntata di Uomini e Donne di oggi 30 aprile 2025 durante la quale tra la dama e il cavaliere scoppia una durissima discussione. A scatenarla è stata la confessione di Diego che, alla redazione e in studio ha raccontato di aver trascorso una notte d’intimità con Isabella. Una confessione che non ha fatto piacere a Isabella che ha svelato di aver chiesto a Diego di mantenere il segreto.

Maria De Filippi difende Isabella a Uomini e donne/ Così placa l'ira di Tina Cipollari

“Lo sento come una mancanza di rispetto”, dice Isabella che non vede neanche un futuro in Diego che, essendo papà di due figli, dovrebbe dividersi tra lei e i figli. Diego puntualizza di non poter pensare al futuro e di volersi vivere il presente, ma Isabella è di un’altra opinione.