Chi è Ivan Cattaneo: la carriera, i grandi successi e la sua carta vincente

Ivan Cattaneo è un artista italiano che ha segnato gli anni ’80. Non solo cantante, anche se è per ciò che è più noto al pubblico: Ivan è anche un pittore e un personaggio televisivo, che nel corso della sua carriera ha partecipato a molti show e reality, facendo sempre discutere e appassionare il pubblico. Nato il 18 marzo 1953, Cattaneo ha oggi 72 anni, ma ha esordito nel mondo della musica negli anni ’70, dunque giovanissimo.

I suoi primi album sono “UOAEI” (del 1975) e “Primo Secondo & Frutta (Ivan compreso)” (1977), con brani caratterizzati da un sound sperimentale e testi provocatori. Ivan fa infatti, sin da subito, dell’originalità la sua carta vincente, che si esprime chiaramente non solo attraverso le sonorità scelte per la sua musica, ma anche nel look vistoso ed eccentrico.

Ivan Cattaneo conosce il grande successo nel mondo musicale, come detto, negli anni ’80, con gli album successivi a quelli citati: da “Urlo” (1980) a “Bandiera gialla” (1983). Intanto inizia a farsi conoscere anche dal punto di vista televisivo: tra gli anni anni ’90 e 2000 partecipa a programmi come “Maurizio Costanzo Show” e “L’isola dei famosi”, facendosi conoscere anche dal punto di vista personale.

Negli ultimi anni ha fatto discutere il suo cambiamento fisico, tanto che molti si sono chiesti se Cattaneo abbia ricorso alla chirurgia per qualche ritocchino facciale. Lui stesso, in un’intervista di qualche anno fa, rivelò di aver effettivamente fatto qualcosa: “Ho fatto due operazioni chirurgiche molti anni fa: una alle orecchie, che erano a sventola, e uno al setto nasale.” Il cantante, nel corso degli anni, si è fatto inoltre conoscere per la sua schiettezza, mostrando di non avere peli sulla lingua neppure di fronte alla telecamera.

